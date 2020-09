Telén: estrategias para activar la economía

El intendente de Telén aseguró que el Plan Mi Casa fue una medida acertada porque permitió la activación del circuito económico de la localidad. Además, habló de los futuros proyectos vitivinícolas y de la incursión en la producción de olivos.

El jefe comunal aseguró que “me tocó llevar adelante una gestión 2015 - 2019 durante un Gobierno nacional totalmente insensible y centralista”. Añadió que a fines de 2019, con el inicio de la nueva gestión fueron más optimistas. Aunque se lamentó que “ninguno esperaba una situación como la que produjo esta pandemia. Por suerte se han tomado decisiones políticas acertadas desde el Gobierno provincial y una de esas fue el Plan Mi Casa”, comentó.

Echeveste puntualizó sobre el plan en plena pandemia que permitió tener activado un circuito económico en la localidad. “Tener albañiles, gasistas, plomeros y demás profesionales ocupados y a su vez que el vecino o la vecina pueda cumplir con el sueño de tener su techo propio”.

En Telén se están llevando adelante otros trabajos que tienen que ver con la producción. “Tenemos que empezar a diversificar la producción en la Provincia y por eso desde el Gobierno municipal con el acompañamiento de la Provincia, más que nada desde el Ministerio de la Producción, llevamos adelante un proyecto vitivinícola y vamos a incursionar también en la producción de olivos. Estos dos proyectos se suman al ya existente de la huerta municipal y el taller textil”, señaló.

Luego, agregó que “la dirigencia joven debe comenzar a tomar decisiones políticas relacionadas con la diversificación de la producción”.

Situación del campo

Echeveste consideró que “si bien el campo es fundamental y un gran aporte a la economía de La Pampa, creemos que hay que diversificar la matriz productiva sobre todo en los pueblos, porque el campo no da mucho trabajo a la gente local. Los campos de nuestra zona tienen muy pocos empleados y eso es una realidad”, apuntó.

Atento a ello y con la idea de diversificar la matriz productiva provincial, se buscará incursionar en los proyectos mencionados anteriormente. “Simplemente debemos capacitarnos, tomar ejemplos de otras provincias y buscar ese complemento. No dejar de lado lo que a nosotros nos identifica que es la ganadería, pero si empezar a incursionar en otras cosas”, enfatizó.

Futuro de Telén

El intendente municipal estimó que el futuro de la localidad tiene que estar relacionado con la vida que le da la Ruta Provincial N° 10. “El pueblo tiene que acercarse a la ruta y en base a eso ya tenemos el compromiso de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto de hacer una colectora entre ambos accesos, que nos va a permitir llevar los servicios indispensables a ese sector y demostrarle al sector privado que es viable poder proyectar un futuro en nuestra localidad. Pero no solo aquí, sino en el oeste en general, eso es fundamental para el desarrollo de Telén y la región”, remarcó.

“Cada intendente o intendenta, si tiene ganas de que progrese su localidad debe gestionar. El Gobierno provincial siempre tiene las puertas abiertas y creo que el intendente siempre tiene ganas de hacer cosas y no debe tener miedo a desconocimiento de algunos temas, porque para eso existen y debemos rodearnos de los profesionales que nos asesoren y nos indiquen cómo hacer las cosas”, opinó.

Por último, Echeveste destacó que si Telén no crece “es pura y exclusiva responsabilidad del intendente. Porque quiere decir que no se mueve, que no golpea puertas. En eso somos muy insistentes, hacemos llamados todos los días y vamos a Casa de Gobierno una o dos veces por semana, donde nos atienden y nos dan respuestas que eso es importante. Todo aquel o aquella que le gusta y tiene aspiraciones dentro de la política tiene que demostrar que puede. Necesitamos dirigentes políticos que tengan aspiraciones porque se van a ir perfeccionando para hacer bien las cosas”, concluyó.