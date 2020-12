En Doblas: después de la tormenta, sale el sol

Por: Dai Azzaro / Estudiante de la Lic. en Comunicación Social / UNLPam en Territorio.

En diálogo con InfoHuella, Fabián "Piche" Zabala, intendente de la localidad, dijo que ya hizo un balance de los destrozos: “son entre 10 y 12 las casas comprometidas, de las cuales cinco tienen voladura de techo”. Asimismo, destacó que el gobierno provincial, específicamente el comité de crisis se puso en contacto rápidamente. “Me llamó el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el ministro de Educación. Pablo Maccione, de Seguridad, Horacio Esteban Di Nápoli y hasta el exgobernador Carlos Verna, todos para ponerse a disponibilidad acompañando al gobierno provincial y tratar de solucionar cuanto antes lo ocurrido”.

Además de las casas también se vieron afectadas instituciones como la Iglesia y el JIN N° 13, que si bien corresponde a la localidad de Macachín, funciona allí por cuestiones de infraestructura.

“Siento mucha tristeza por la forma en que me dejó el pueblo, no me voy a arrodillar, como me dijo Carlos Verna, “Piche dale para adelante””, contó.

GRATITUD ANTE TODO

Por otra parte, el jefe comunal resaltó enfáticamente en hacer llegar un agradecimiento a toda su comunidad: “Tengo una gente muy, muy solidaria, gracias a Dios, tengo que sacarme el sombrero con los adultos y principalmente con los jóvenes, me dejaron sin palabras los chicos al ofrecer sus camionetas y ponerse a disposición. Tengo que agradecer a los Bomberos, al personal municipal, a la Policía, y a todas las instituciones que estuvieron acompañándonos en este momento, donde la verdad, todavía se me caen las lágrimas”.

"Piche", así lo llaman los vecinos, agradeció “el acompañamiento y la ayuda ofrecida por el intendente de Ataliva Roca, Gustavo José Barreiro, la verdad es algo muy favorable que a la hora de brindar soluciones la gente trabaje con unión”.

COVID-19

Por otra parte, Zabala se refirió al trabajo que llevan adelante en la localidad sobre el coronavirus. “Es una experiencia nueva que no se esperó nunca, pero nos llegó y al día de hoy no tenemos casos pero en el transcurso de la cuarentena tuvimos nueve positivos”. No obstante, reconoció el trabajo que realiza Salud Pública: “como han trabajado, como trabajan y la forma en que se desenvuelven enseguida, eso permite tener la tranquilidad junto al Ejecutivo de trabajar en equipo y tratar de sostener lo mejor posible a nuestro pueblo”.

VIVIENDAS ECOLÓGICAS

Zabala adelantó que la obra correspondiente al Plan Mi Casa se encuentra en la etapa final. Son 10 viviendas ecológicas para las cuales se contrató mano de obra local y la compra de materiales también fue mayormente en la localidad. Lo llamativo de estas casas es que cuentan con un termotanque de energía solar y biodigestores que suplantan los pozos ciegos. Un proyecto innovador que suma un paso más al cuidado del medio ambiente y da un rayo de alegría entre tanta tormenta.

A pesar de las pálidas, este martes se realizó un pequeño acto con los protocolos de seguridad, para hacer entrega de 9 créditos que son parte del programa Rucalhué, por un monto total de $ 480.000. Estos están destinados a mejoras habitacionales, con el objetivo primordial de elevar la calidad de vida de los habitantes y garantizar sus derechos.

Finalmente, el intendente de la comuna doblense renovó su agradecimiento a todo el gobierno provincial por el apoyo y acompañamiento. Culminó deseando una Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y recordando a la población disfrutar con responsabilidad la oportunidad del reencuentro en estas fiestas.