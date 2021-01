25 de Mayo: Las barreras arquitectónicas, un desafío para la inclusión

Por: Dai Azzaro / Estudiante de la Lic. en Comunicación Social / UNLPam en Territorio.

Criada por un padre ciego y una madre que tiene movilidad reducida, sabe que en el pueblo se avanza en muchas cosas pero las distintas gestiones han pasado completamente por alto la inclusión.

CONCIENCIA COLECTIVA

Sin dudas, más allá de crear conciencia colectiva y que cada vecino colabore desde su lugar con lo mínimo, lo que más recalca Ana es que se tomen cartas en el asunto sobre la accesibilidad, que es fundamental. “Yo creo que acá quien se tiene que ocupar es el municipio; sería genial que se sumen otras instituciones, pero yo apelo a que estos proyectos salgan desde el área de discapacidad municipal. Que se empiece a trabajar en el tema – ya que por experiencia personal y lejos de ver mejoras- el pueblo cada vez tiene más barreras”, sostuvo Ana a InfoHuella.

Asimismo, Ana destacó que “si bien es verdad que se realizaron obras de veredas y rampas recientemente, no se tuvo en cuenta un mínimo trabajo sobre qué medidas son las necesarias para que una silla de ruedas pueda girar en una vereda, o que elevación debe tener una rampa para que se pueda bajar o subir de manera correcta”.

LA CAMPAÑA

En uno de los primeros videos que se subió en las redes sociales, se graba la travesía que vivió Martín, un joven veinticinqueño que usa una silla de ruedas para poder movilizarse, quien desea poder salir a disfrutar de dar una vuelta a la plaza con sus amigos, lo cual se hace imposible debido a las limitaciones en cuanto a infraestructura con las que se encuentra el casco urbano: rampas inadecuadas, veredas llenas de baches, hasta la del mismo municipio.

CON SUS PADRES

Ana encontró en sus propios padres las distintas limitaciones que tiene la localidad para caminar, transitar. En su cuenta de facebook, le pidió a Miguel Verdugo, su padre, que contara en primera persona qué son las barreras arquitectónicas y qué podemos hacer para ayudarlos. Con una humildad que los destaca, Miguel, quien padece ceguera congénita, hizo un pedido cordial a la comunidad toda: “Realizar entradas para vehículos adecuadas, que no se estacionen autos en las veredas, que las bocas de llavee de las veredas no estén destapadas, que las puertas de los medidores de gas estén cerradas, que se mantengan árboles podados, no dejar bicicletas ni motos que obstaculizan el paso”.

“Hoy los autos son muy silenciosos. Las tapas en las veredas no podemos detectarlas con un bastón. Todos necesitamos de todos”, expresó Miguel.

Desde que comenzó la campaña, la concientización es constante día a día en su perfil en redes, y cada uno de los que empatizan, cuenta su experiencia y van suman aportes para contribuir a una pronta solución. Emanuel, un niño que padece distrofia muscular de Duchen, una patología que afecta a los músculos por lo cual debe movilizarse en una silla de ruedas. El niño cuenta con una eléctrica todo terreno que le brinda independencia, y le permitiría tranquilamente poder ir a comprar al negocio cerca de su casa, que él tanto desea, pero no puede debido a que la localidad no está preparada para que él pueda transitar.

“Yo padezco la enfermedad que es congénita de mi padre, y si tengo un hijo hoy no vidente: ¿Cómo vivo en 25 de Mayo? Hay una escuela especial que está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero hay cosas que se aprenden con personal capacitado en una escuela para ciegos específicamente”, manifestó Ana Verdugo.

“En nuestra localidad – continuó - no contamos con lo adecuado para enseñar a usar un bastón por ejemplo, no tenemos Centros de apoyo para estos niños, quien puede viajar y tiene la posibilidad de pagarse en forma particular las terapias lo hace, y los que no pueden quedan totalmente excluidos. 25 de Mayo crece cada día y a pesar de la pandemia no debemos distanciarnos de las realidades de estos niños, es hora de que usemos el crecimiento exponencial de los últimos años para brindarle a la sociedad una mejor atención en estos aspectos que dignifican la calidad de vida de todos ellos, que cuando termine la pandemia puedan salir sin temor a respirar aire puro con total independencia, y con la seguridad de que nuestra sociedad verdaderamente es inclusiva”.

DESDE SU LUGAR

Como ciudadana, como vecina, Ana se encuentra apenada por las rampas mal confeccionadas que se realizaron recientemente. “Quiero que el municipio se ponga en acción, y hago todo esto para que lo vean, porque no lo veían, yo puse en Facebook, hicimos las rampas, ahora no importa, total ya cumplimos este es un problema que se arrastra desde varias gestiones, no es responsabilidad totalmente de ésta; y los concejales se han puesto a disposición, se ofrecieron para podar árboles los días sábados y comenzar con las multas para quienes dejen sus autos en las veredas”.

LA INCLUSIÓN

Como es una convencida que para lograr grandes cosas, el cambio debe empezar en uno mismo, contó su experiencia personal a la hora de materializar la inclusión Días atrás posteó: “Muchos verán que mis fotos están siendo narradas, me di cuenta que no estaba siendo inclusiva en mi propia página de fotos y hay muchos no videntes que usan Facebook. Entonces comencé a narrar mis fotos tal cual le conté a mi papá toda la vida lo que veo. En la primera foto que escribí, llamé a mi papá y le leí lo que había escrito, le pregunté ¿Qué te imaginas? Y lloré al darme cuenta que él con su respuesta, estaba realmente viendo mi foto”.

En la fotografía que Ana le mostró a su papá no vidente, se aprecia un niño de 2 años llamado Alan disfrazado de dinosaurio, con un traje con capucha, crestas y cola que llega hasta el piso. Él se encuentra estirando su mano derecha para alcanzar una hoja de un árbol.

La fotografía está realizada en una chacra con árboles en fila, sus pies pisan un césped que es tan alto que le llega a sus rodillas. En su rostro se puede ver una expresión de curiosidad por lo que tiene enfrente, una rama con hojas que está a punto de alcanzar.

NO FALTA MUCHO

Así como Ana incluye a su padre para que disfrute de sus fotografías, las instituciones vivas de 25 de Mayo deberían tirar para un mismo lado para que cuando hablemos de inclusión, hablemos de todos. Y para que quienes puedan salir a hacer las compras, pasear, o disfrutar de una jornada al aire libre, sea derecho garantizado para todos.

Fotos: Ana Verdugo.

