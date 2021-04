En Pico: buscan audífonos que se extraviaron en la vía pública

Milena, de 12 años, tiene hipoacusia moderada bilateral. Perdió sus audífonos en la calle 10, a la altura del “Choripaso”, entre las 10 y 11 de la noche del jueves. La madre pide solidaridad para dar con el costoso aparato.

“Mi hija Milena usa otros que son los que se coloca para escuchar música con su celular. Cuando se colocó estos en la cajita y se lo puso en el bolsillo del pantalón, se le cayeron y no se percató. Están en la cajita, si alguien los levantó les pedimos que los pueda hacer llegar, estaríamos muy agradecidos”, contó a InfoHuella Patricia, mamá de Milena.

Los audífonos son costosos. “Son de última tecnología, mi hija es la primera nena de La Pampa que tiene unos audífonos de este tipo. Hace dos meses que los tiene. Anoche estuve hasta las tres de la madrugada buscando, y no los encontré. Están hechos para ella, de acuerdo a su pérdida auditiva, no lo podría usar otra persona. Si alguien los vio, si alguien levantó la cajita con los audífonos, les pido que me los haga llegar”, sostuvo la mamá.

Contacto de Patricia, mamá de Milena: 02302 15 511212