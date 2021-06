Cafiero: "La variante Delta indefectiblemente llegará al país y buscamos retrasar esa llegada"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que la variante Delta del coronavirus "indefectiblemente llegará" a la Argentina en los próximos meses y por eso el Gobierno nacional sigue tomando medidas para "retrasar esa llegada y avanzar con mucha velocidad en la campaña de vacunación" contra el virus.

"Está proyectado que la variante Delta será prevalente en Europa para fines de agosto y estará llegando indefectiblemente a nuestro país", sostuvo Cafiero este sábado en declaraciones a CNN radio.

El funcionario dijo que por eso el gobierno nacional sigue "tomando medidas para retrasar su llegada y avanzar con mucha velocidad en la campaña de vacunación, redoblando esfuerzos con los nuevos contratos que se van cerrando" con los distintos laboratorios como ocurrió este viernes con el anuncio de la compra de 24 millones más de vacunas Sinopharm.

“Avanzar con mucha velocidad la campaña de vacunación y redoblar los esfuerzos con nuevas llegadas de vacunas y nuevos contratos que se van firmando para lograr la inmunización mientras se retrasa el ingreso de cualquier variante distinta, para lo que tenemos que acentuar los cuidados sanitarios ya conocidos y los controles de frontera”, enfatizó.

En ese marco, el gobierno nacional oficializó la prórroga del cierre de fronteras al turismo hasta el próximo 9 de julio y el cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país, en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia de coronavirus.

“Los controles de frontera hoy son a partir de los vuelos internacionales donde la persona que está viniendo tiene que tener un test PCR negativo para poder subirse al avión y cuando llega al Aeropuerto de Ezeiza le hacen otro test que le tiene que dar negativo. Luego, tiene que hacer un aislamiento de 7 días obligatorios en su domicilio o en el lugar que disponga la jurisdicción de residencia”, explicó.

En ese sentido, remarcó que “es necesario que las jurisdicciones acentúen los controles” y recordó que “el incumplimiento de estas normas está penado por la ley y se realizaran las denuncias correspondientes”.

Por otro lado, Cafiero ratificó que "las vacunas no se vencen" y apuntó que “lo que hace el refuerzo es terminar el ciclo de inmunización y naturalmente que tener 2 dosis es mejor que tener una, pero no es que alguien no está protegido porque está en el día 91, eso no es real”.

Con respecto a la cantidad de personas que ya han pasado los tres meses de la primera inmunización con la vacuna Spuntik V, el jefe de Gabinete señaló que “son aproximadamente 400.000”.

“Estamos trabajando para que se puedan ir cerrando esos ciclos de vacunación tanto de Sputnik como de otras vacunas”, dijo Cafiero, quien recordó que la próxima semana vendrá un cargamento del fármaco de origen ruso que incluirá componente 1 y 2.

Sobre la posibilidad de combinar vacunas de diferentes laboratorios entre la primera y segunda dosis, el funcionario nacional sostuvo que “es algo que se está haciendo en el mundo y -la canciller alemana- Angela Merkel se vacunó con dos diferentes vacunas y en Argentina se está estudiando, pero todavía no hay una determinación”.