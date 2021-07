“El tema de los nombres es en cierta manera estratégico, preocupa consensuarlo, pero tenemos que avanzar en el camino de ratificar la unidad. Es necesario insistir con ese Frente de Todos que unifique y es el camino que estamos transitando, primero consensuar y después buscar los nombres que mejor representen nuestra historia y una forma de gobernar del peronismo desde hace mucho tiempo. Una lógica del Partido Justicialista siempre ha sido darle a cada sector lo que realmente pesa, todos están representados en esta coyuntura, cada expresión tendrá su lugar pero para construir todos juntos”, remarcó el gobernador Sergio Ziliotto esta mañana en Radio Kermés.

Aseguró que asumirá las responsabilidades que le tocan: “tengo que hacerlo mirando nuestra historia, encima de cualquier nombre está el peronismo, además porque ahí está en juego la suerte de los pampeanos. La pandemia no nos permite hacer las reuniones que queremos hacer, las reuniones por Zoom son muy frías, y si nos juntamos no podemos ser más de tres o cuatro. Queremos ponernos de acuerdo lo antes posible, es una campaña atípica y no rinden los plazos como antes”.

Afirmó que ya definió quién será el candidato. "Tiene el perfil que necesita La Pampa, tengo muy en claro que a la provincia se la defiende en todos los actos e ideología. Siempre hemos defendido el federalismo y lo aplicamos en nuestra provincia. Ya sabrán quien es el candidato, quiero charlarlo con todos, porque no es solo una persona, es un armado y es necesario que todo el mundo opine”, agregó.

En diálogo con Periodismo Turno Mañana, manifestó que “veía venir la decisión de Verna de no presentarse, su explicación es muy racional, tiene cáncer y ya ha dado mucho por la provincia. Uno por el egoísmo político sabía que Carlos ya te resolvía las cuestiones políticas, pero por la relación personal que tengo con él, sé que es la mejor decisión, es tiempo de disfrutar con la familia”.

Fuente: Diario Textual