Requisitos

1) Ser argentino o naturalizado

2) Tener entre 18 a 65 años.

3) Contar con residencia inmediata anterior, mayor a cinco años en las ciudades donde se comercialicen los terrenos.

4) Acreditar el solicitante y/o el grupo familiar, ingresos económicos entre cuatro y ocho Salarios Mínimo Vital y Móvil (S.M.V.M.).

5) No ser titulares de otros bienes inmuebles, ni haber sido adjudicatarios de algún plan o programa habitacional;

6) No poseer inhibiciones;

7) No tener antecedentes financieros desfavorables.

8) No poseer imputación firme o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras de dominio público o privado.

Selección de cupos:

Se asignarán cupos de acuerdo a la siguiente proporción:

a. El 40% estará destinado a grupos familiares con 2 (dos) o más hijos.

b. El 30% estará destinado a grupos familiares con 1 (un) hijo.

c. El 30% estará destinado a personas solas o parejas (en unión convivencial o matrimonio) sin hijos.

Los aspirantes que reúnan los requisitos previstos se clasificarán en las categorías indicadas por la localidad, tomando para ello el domicilio legal (DNI) y certificado de domicilio emitido por autoridad policial o Juez de Paz local.

Documentación:

Datos personales y DNI de todo el grupo familiar;

Comprobante de estado civil; recibo de sueldo y/o comprobante de situación laboral; certificado de discapacidad en caso de poseerlo; y acreditar residencia a través de contrato de alquiler, servicio público, certificado de la escuela de su hija/o o boletines o acta de nacimiento.

Declaración jurada de estado civil o acta de matrimonio o unión convivencial Cuidado personal de niños y niñas en caso de ser necesario. El formulario para la declaración jurada de estado civil y del cuidado de niños y niñas puede ser descargado del sitio web del IPAV.

Inscripción

La inscripción se hará a partir de este lunes 25 de abril solamente de manera digital a través del sitio web del IPAV y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. No se harán inscripciones presenciales.

Las personas interesadas deberán ingresar a “IPAV digital”, “MI IPAV” generar usuario y contraseña (los que no lo poseen), luego seleccionar inscripción a terrenos y cargar la documentación. No es necesario cargar todos los requerimientos de una sola vez, sino que se puede hacer a medida que la persona los tiene.

Las personas ya inscriptas para una vivienda social pueden hacerlo también para la compra de terrenos, siempre y cuando reúnan los requisitos, sin que se cancele la anterior aunque deben actualizar los datos en la opción “Terrenos”.

Solo podrán inscribirse las personas con una residencia de 5 años inmediata anterior en santa Rosa o General Pico al momento de inscribirse.

Desde el IPAV se aclaró que primero los inscriptos deberán pasar el filtro de lo económico. Además habrá sorteo si hay más inscriptos que terrenos. No está estipulada la fecha de cierre por lo tanto hay tiempo para reunir la documentación

Se trata de lotes de 300 m2 y están ubicados en el sudeste de la ciudad de Santa Rosa y en General Pico en la zona del cementerio.

Quienes accedan a los lotes tendrá un plazo máximo de dos años para iniciar las obras, a contar desde la firma del boleto de compra venta. El plazo máximo para la construcción de la vivienda será de cinco años.

La atención de las consultas será de 7 a 13.30 en el Whatsapp 2954-301074