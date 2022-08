Manes dice que quiere ganarle al kirchnerismo, para que “no vuelvan”

La vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, reveló que, junto al titular de la fuerza, Gerardo Morales, y al presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, avalaron y suscribieron a los argumentos de Facundo Manes en contra del pedido de juicio político.

“Hubo una discusión, seria, larga, pero el bloque no es una manada. No estoy de acuerdo, no voy en contra del bloque. Quiero ganarle al kirchnerismo, transformar la Argentina para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones”, agregó Manes.

“En mi opinión las expresiones desagradables del presidente, que rechazo, no ameritan un juicio político», completó el diputado radical, quien fue muy criticado por su postura.

Sus dichos abrieron un nuevo foco de tensión al interior de la principal coalición opositora. El expresidente Mauricio Macri cuestionó sus palabras y aseguró que su posición “no suma para nada”.

“Lo de Manes la verdad que es una más. Es otra más de Manes. Estas actitudes individualistas no suman para nada, para absolutamente nada. Es parte de creer que todo pasa por una autorreferencia y no por un trabajo en equipo”, lanzó Macri.

Storani, por su parte, le envió un mensaje al exmandatario al pedirle “recato” tras su cruce con manes. “El presidente y la vicepresidenta de la UCR y el presidente de la Convención Nacional coincidimos con Facundo Manes respecto al juicio político. Yo le pido recato a Mauricio Macri”, escribió.