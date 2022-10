Máximo Kirchner dijo que “Cristina no va a ser candidata"

El líder de La Cámpora además le restó importancia a la idea de suspender las primarias que promueve un sector del kirchnerismo y los gobernadores, aunque pidió acortar el intervalo con la primera vuelta.

"Creo que Cristina no va a ser candidata", afirmó Máximo en una entrevista con El Destape donde fue muy duro con la gestión nacional. "Creo que no. Ha hecho un gran esfuerzo. Te lo dije en el anterior reportaje, el desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme", continuó el diputado.

En la anterior entrevista -horas antes del atentado a la vicepresidenta- Máximo había hablado del "desgaste", pero también afirmó que Cristina es "la mejor" candidata a presidenta. "Siempre quiero que me gobiernen los mejores, siempre", había dicho en ese momento.

Ahora Máximo fue algo más terminante en la definición sobre el futuro de su madre, aunque evitó dar por confirmado que no será candidata. La propia Cristina había dicho en su primera aparición después del atentado que no le seduce volver a ser presidenta.

Máximo afirmó además que "hoy por hoy (el peronismo) no tiene" candidatos a presidente. "Bah, Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído creo que Massa ha dicho que no y creo que Cristina tampoco va a ser. Así que habrá que ver", analizó el titular del PJ bonaerense.

Al respecto, el diputado sugirió que Alberto no tendría que tener competencia interna si decide ir por la reelección. "Hay que ver a un oficialismo nacional en PASO. Macri hizo PASO en el 2015, no en el 2019.", recordó. "¿Entonces vos decís que el candidato tendría que ser Alberto?", le preguntó el periodista Roberto Navarro. Máximo respondió con silencio y un gesto más que elocuente. "Digo que para un oficialismo que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño", agregó luego.

Entre los posibles candidatos a presidente, Máximo levantó a Wado de Pedro. "Es muy capaz. Se trabaja muy bien con él. Es un buen militante, buen compañero. laburante, camina y tiene una edad interesantísima: tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad", elogió.

"Algunos dicen ‘si no hay PASO se le complica a Macri, ¡qué se le va a complicar!'. Siempre me acuerdo que Néstor en 2009: adelantó las elecciones y perdió, quizás si votaba tres meses después ganaba. No sirve eso, no sirve", dijo respecto a lo que en otro pasaje de la entrevista definió como "piruetas electorales".

"Nosotros siempre hemos competido", dijo respecto a La Cámpora, aunque en un dardo a Alberto por su negativa a suspender las PASO recordó: "Nosotros en 2019 por pedido de Alberto desistimos de participar en las PASO de San Martin y Hurlingham, para colaborar con la unidad. En pos de la unidad sacrificamos el trabajo que teníamos hecho en dos municipios".

"Sí entendemos que tiene ser mucho más corto el plazo entre la PASO y la general", expresó Kirchner. "Porque si no pasa lo que pasó en 2019. El daño que hizo Macri entre la PASO y la general fue terrible", continuó el diputado, que le mandó otro dardo a Alberto. "Argentina perdió 20 mil millones de dólares. Y no fue la fuerza política la que creía que el dólar tenía que estar a 60 pesos, fue Alberto Fernández. Nuestro reclamo es decirle ‘¿por qué no le pediste que pusiera tope a la venta de dólares como hizo el 28 de octubre? Le dejaste entre agosto y octubre hacer cualquier cosa y encima le garantizaste el precio'", disparó.

