Juegos Nacionales Evita: La Pampa se despidió con más medallas

La instancia final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados llegó a su fin, con las participación de más de 25.000 deportistas de todo el país, en 63 disciplinas.

La Pampa fue protagonistas con más de 800 deportistas que no sólo se destacaron con los resultados en sus respectivas competencias sino que también pudieron disfrutar de los días en Mar del Plata, de sus distintos eventos culturales y sociales.

El deporte adaptado cerró su actuación el viernes con varias medallas para la provincia. En atletismo, Rosane Gomez Perez logró medalla de plata en salto en largo para ciegos y disminuidos visuales.

Ramiro Marfil Tula se quedó con el cuarto puesto en los 100 metro intelectuales con un tiempo de 13s06c.

Jovana Jaime se colgó la dorada en lanzamiento de bala para motores con una marca de 3m93c y Milagros Moreno la de bronce con 2m56c.

Iván Gómez Pérez subió al segundo lugar del podio en 100 metros llanos para motores con un tiempo de 16s57c. Mientras que Francisco Cisneros fue segundo en 100 metros motores T47 con un tiempo de 15s74c.

Leticia Molina alcanzó la plateada en 100 metros motores T54 con una marca de 42s64c.

Ivana Frutos logró el oro en lanzamiento de baja para parálisis cerebral F34 con una distancia de 3m81c.

Bastián Torres también obtuvo la de plata en lanzamiento de bala para parálisis cerebral F35, con un registro de 3m93c.

En Tenis de Mesa, los pampeanos Fausto Barrientos y Amadeo Orozco consiguieron el oro y bronce respectivamente.

En natación, Jasiel Medrano alcanzó el oro en los 25 metros libres.

Más resultados

En karate, La Pampa alcanzó el tercer puesto en Kata femenino. Mientras que el judo masculino hasta 64 kilos subió a lo más alto del podio para adjudicarse el oro.

En esgrima florete femenino sub 14, La Pampa finalizó en la novena ubicación de la clasificación general. En varones concluyó en el sexto lugar.

En handball playa femenino sub 16, La Pampa le ganó a Chaco por 2-0 y se quedó con el puesto 13 de la general.

En acuatlón, la pampeana Jazmín Rodríguez sub 14 finalizó en el puesto 28 en la prueba distancia corta -100 metros de natación y 1000 de pedetrismo-, con un tiempo de 6m49s.

En masculino sub 14, Lucas Emilio Gaiser se quedó con el cuarto lugar en la jornada del viernes, en la prueba distancia corta, con un registro de 5m08s. Entre los sub 16, Benjamín Trejo ocupo el puesto 24 con un tiempo de 18m34s.

El rugby, en su primer día de juego le ganó a Formosa por 24-5, luego perdió ante Buenos Aires por 24-0 y ante Corrientes por 20-5. El viernes cayó ante San Luis por 12-10 y este sábado se enfrentó a La Rioja por el puesto 15.

En cesto, La Pampa le ganó hoy a Córdoba por 46-36 y se quedó con el quinto puesto de la general.

En Tenis, La Pampa perdió frente a San Juan por 2-1 y finalizó en el cuarto lugar de la general. El equipo pampeano logró su único punto en single masculino.

En voley femenino sub 14, La Pampa perdió ante Buenos Aires por 2-1 y se quedó con el cuarto puesto.

En handball playa masculino sub 16, La Pampa derrotó a Santiago de Estero por 2-1 y cerró en el puesto 13.

En voley masculino sub 17, La Pampa perdió con Mendoza por 2-0 y se tuvo que conformar con el puesto 8 de la general.

En handball femenino sub 14, las pampeanas perdieron con Tierra del Fuego por 23-7 y finalizó en el puesto 16. El sub 14 masculino también cayó ante Santa Cruz por 22-9 y se posicionó en el lugar 14 de la general. En cambio, los sub 16 derrotaron a Corrientes por 32-28 y quedaron en la 15.

El hockey femenino sub 14 venció a Corrientes por 2-1 y se ubicó séptimo. La sub 16 goleó a Buenos Aires por 4-1 y subió al tercer lugar del podio.

Por último, en futsal femenino sub 16, La Pampa perdió con Mendoza por 4-1 y cerró en la posición 11.