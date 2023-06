Todo evoluciona. También los gustos. Las nuevas generaciones no parecen aceptar impasiblemente los cánones del pasado. Incluso uno de los pilares más sagrados, como son los deportes, está sufriendo una enorme transformación en cuento a audiencias. No es que el fútbol no siga siendo el Rey en el mundo actual, sino que unas nuevas modalidades están abriéndose paso en el “status quo” establecido de los espectáculos deportivos. Y parece que ya superan a varios de las disciplinas más clásicas, que observan, atónitas, como poco pueden hacer para revertir esta tendencia.

Los deportes electrónicos entran en escena

Los eSports son uno de los casos más paradigmáticos. Una gran parte de la sociedad es consciente que los videojuegos llevan décadas convirtiéndose en el buque insignia del ocio digital y que han pasado a ser uno de los mercados más potentes del mundo. Pero el hecho que las competiciones profesionalizadas de estos entretenimientos se hayan convertido en un auténtico fenómeno… eso no todos lo vieron venir. Hoy son más de 500 millones de espectadores anuales en todo el mundo (y la cifra sigue aumentando). Tal es su crecimiento (en detrimento de otras opciones clásicas) que el Comité Olímpico Internacional ya ha dado importantes pasos para incorporarlos como modalidades olímpicas.

Pero el auge de los deportes electrónicos no sólo se manifiesta en forma de audiencia. La interacción y el seguimiento en las redes sociales, su método natural, por otra parte, para las retransmisiones, también tiene un peso específico, con todo lo que conlleva a nivel de promoción e ingresos. También en materia de pronósticos, ya que las secciones de eSports se están convirtiendo en una de las más visitadas de los portales de apuestas deportivas. En definitiva, estas competiciones digitales han conseguido encandilar a un público mucho más amplio del que se esperaba hace, apenas, 10 ó 15 años. Los anunciantes, conscientes de este éxito, hoy destinan importantes cantidades a la publicidad y los patrocinios en ese ámbito, lo que dota, aún más, de músculo financiero a los organizadores para su promoción.

Las MMA ya resultan aceptables para el gran público

La UFC nació a principios de los años 90´s y sufrió, como organización, muchísimo para hacerse un hueco en el mundo de los espectáculos deportivos. Se percibía como un tipo de combates muy sangrientos, lejos de la estilización de otras disciplinas más asentadas y respetadas, como el boxeo. Eran los inicios de las MMA (artes marciales mixtas), donde guerreros de diferentes estilos pelaban para ver quién era el luchador definitivo, sin apenas reglas. De hecho, tuvieron notables problemas para encontrar televisiones que retransmitieran sus eventos. Hartos de tantos obstáculos, sus dueños vendieron la promotora a dos inversores por 2 millones de dólares en los inicios del nuevo milenio.

En 2016, la UFC volvió a venderse. Pero esta vez por 4.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en este periodo de tiempo? La entrada del nuevo presidente, Dana White, marcó un antes y un después. Introdujo nuevas reglas y categorías, promocionó las luchas, llegó a acuerdos con los medios, lanzó al estrellato a sus luchadores (el caso más conocido es el de Conor McGregor); en definitiva, situó a esta promotora en el centro de los espectáculos deportivos, desplazando a otras opciones y llegando a todos los rincones del planeta. White siempre tuvo fe en el producto que quería vender; de hecho, él fue quien convenció a los hermanos Fertitta de que debían desembolsar aquellos dos millones de dólares y darle poderes para transformar aquella compañía casi ruinosa en el gigante del deporte que es hoy.

Adaptarse a la nueva realidad

Incluso los deportes más tradicionales han tenido que crear algunas iniciativas para adaptarse a los nuevos gustos de los espectadores. Es el caso de la Kings League, creada en España por el futbolista Gerard Piqué y en la que participa el “streamer” Ibai Llanos. Su formato desenfadado de fútbol 7, el uso de las redes sociales como medio predilecto y la incorporación de diversos rostros populares como participantes le ha granjeado un gran éxito de seguimiento y, por supuesto, de ingresos. Hoy, ya supera en audiencias a diversos partidos de la Liga española. En definitiva, se trata de reinventarse e ir un paso por delante de algunas de las tendencias. O eso, o quedarse fuera.