DESDE VICTORICA

Cursó sus estudios primarios en la Escuela N°7 y la secundaria en el Colegio Leuvucó, donde tuvo la oportunidad de ser concejal estudiantil y presentar un proyecto que fue aprobado. Junto a su compañero Gabriel López y la profesora Cristina Godoy, realizó un proyecto para el cuidado de los animales, en el que propusieron no usar pirotécnia.

Como muchos jóvenes, Luna enfrentó la incertidumbre tras terminar la secundaria. A pesar de explorar varias opciones, incluyendo estudios en enfermería que no pudo continuar por cuestiones económicas, la búsqueda de un camino que le brindara estabilidad y satisfacción parecía un desafío. “En mi pueblo, el servicio militar no es una opción comúnmente considerada. Los jóvenes suelen recibir una variedad de opciones al terminar la secundaria, pero esta no era una de ellas”, sostuvo Luna a InfoHuella.

Su vida dio un giro inesperado cuando, durante su paso por la universidad, se reencontró con una amiga que le informó sobre el servicio militar voluntario. La sugerencia de probar algo nuevo le pareció una oportunidad que no podía dejar pasar. “Decidí que, si no lo intentaba, nunca sabría si era lo que realmente quería. Así que me inscribí y, tras superar los exámenes, el 20 de mayo comencé el Núcleo de Instrucción Básico (NIB), que es más o menos como la transición de la vida civil a lo militar”, manifestó.

El NIB marcó el inicio de una nueva etapa para Luna. En sus primeras semanas, se enfrentó a un mundo completamente diferente al que conocía. Desde aprender los protocolos y códigos de vestimenta hasta adaptarse a un horario exigente, Luna experimentó una transición desafiante pero enriquecedora. “Todo era nuevo y, a veces, me preguntaba si realmente podría con esto”, cuenta. Sin embargo, el apoyo constante de su familia y la camaradería con sus compañeros y compañeras le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante.

En el Ejército, los escalafones van desde los oficiales hasta los soldados. Actualmente, Luna ocupa el grado de Voluntario de 2da "ec" en el escalafón de soldados voluntarios. “Los primeros días fueron complicados, pero con el tiempo uno va aprendiendo y adaptándose. La disciplina y el esfuerzo son claves para avanzar”, agregó.

UN FUSIL

Uno de los desafíos más grandes para Luna fue aprender a manejar un fusil FAL, una experiencia que nunca había imaginado. “Nunca había tocado un arma antes. Aprender a usarla, desarmarla y limpiarla fue todo un reto. Pero cada instrucción tiene su propósito y siempre seguimos medidas de seguridad estrictas”, explicó.

Además de las habilidades prácticas, Luna valora el aprendizaje continuo que ofrece el Ejército. “En el Ejército, todos los días aprendés algo nuevo. No solo sobre el entrenamiento militar, sino también sobre la historia y el legado de los Regimientos. He tenido la oportunidad de escuchar relatos de veteranos de Malvinas, una experiencia enriquecedora y educativa”, sostuvo.

“Aunque la carrera de soldado voluntaria tiene una duración limitada, me han incentivado a seguir estudiando y a explorar más oportunidades dentro del Ejército, como el Colegio Militar o la Escuela Militar”, agregó.

Sigue estudiando para estar preparada por si el día de mañana tiene por delante una misión humanitaria en nuestro país o en el mundo: “Me gustaría poder ser útil o ayudar ante una misión humanitaria, pero me falta mucho; hay que seguir aprendiendo. Deseo que puedan sumarse más jóvenes de Victorica y del oeste”, finalizó.

