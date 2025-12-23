Odontología: cómo llegar preparado al inicio de una carrera exigente en salud

Ingresar a Medicina: por qué la preparación previa es clave antes de empezar la carrera
Elegir la carrera de Medicina es una de las decisiones académicas más trascendentes para quienes se orientan al área de la salud. En Argentina, el ingreso a esta carrera suele estar marcado por una alta competencia, contenidos exigentes y un ritmo de estudio intenso desde el primer momento. Frente a este escenario, la preparación previa se convierte en un factor determinante para comenzar el recorrido universitario con mayores probabilidades de éxito.