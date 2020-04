Para el oeste: la EPA Victorica dona leche y huevos a Santa Isabel y Algarrobo

El hombre, oriundo de Misiones, vive en España y fue a Córdoba donde tiene familia. De esta forma no hay contagiados en Misiones y son 26 los confirmados en Córdoba.

“Cómo no hacer honor a este nombre si en nuestra localidad abundan las hermosas Marías, Marías ancestrales, adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas, María no distingue época ni edades, no distingue inviernos, primaveras, ni otoños, ni veranos: María es simple, pero deja huella”.