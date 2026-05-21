Pasatiempos para climas fríos: Lo que hacen los patagónicos en invierno

Lejos de ser un problema, esta condición climática ha moldeado una forma particular de entender el tiempo libre. Al cubrirse de blanco las calles de ciudades como Esquel, El Bolsón o San Martín de los Andes, la cotidianidad de los patagónicos se traslada a casa.

Cerca de las estufas encendidas, y con el amparo de las gruesas paredes, toman el control los pasatiempos clásicos. Con las nuevas tecnologías y la penetración de Internet, también las nuevas formas de entretenimiento entran al panorama familiar.

La transformación digital llega al sur

El aislamiento geográfico fue una marca registrada de la vida en la Patagonia durante décadas. Las largas distancias y la baja densidad poblacional hicieron que muchas formas de entretenimiento masivo tardaran en llegar. Pero este panorama se vio modificado por la expansión del Internet de banda ancha y la mejora en las redes móviles.

Hoy día es posible acceder a plataformas digitales de streaming, cursos virtuales y juegos en línea que amenizan el duro invierno. Conectados como en cualquier gran ciudad del país, ver series, películas famosas, participar en partidas de ajedrez o jugar al póker en línea ya no es un problema.

Los refugios de tinta y lana

La aparición de los clubes de lectura en ciudades como Bariloche, Esquel o Río Gallegos se multiplica cuando caen las primeras nevadas. Compartir un buen libro en familia o con amigos, acompañados de bebidas calientes y una buena estufa de leña, es una realidad en la Patagonia.

Paralelamente, se retoman los círculos de punto. Donde se transforman madejas de lana de oveja patagónica en bufandas, mantas y suéteres, mientras se comparten charlas y mate con colegas.

Estas prácticas refuerzan:

● El interés por la literatura antigua y contemporánea;

● Las relaciones entre vecinos, familiares y amigos;

● El sentimiento de acompañamiento y solidaridad;

● La memoria y las habilidades cognitivas;

● El rescate de técnicas y manualidades perdidas con la modernidad.

La conjunción de estas prácticas de forma presencial y remota permite que personas que están en lugares apartados o imposibilitadas de salir al aire libre, se unan a través del entretenimiento en interiores.

Combinación de tableros, pantallas y estrategia

En los hogares del sur de Argentina, la práctica de los juegos de mesa ha vivido un auténtico renacimiento. El ajedrez, que convierte cada partida en verdaderos torneos familiares y mantiene en tensión a todos ante cada jugada, se une a los juegos de cartas que requieren memoria y lectura de los adversarios.

Una modalidad que ha ganado terreno en las comunidades más remotas, es jugar póker online, disponible en casas de juego nacionales e internacionales con permiso para operar en el país. Esta es una actividad que se realiza en el confort del hogar y propicia el desarrollo de habilidades mentales necesarias para otras tareas diarias.

Los juegos, en tableros físicos u online, desarrollan habilidades como:

● La concentración: que permite no desviarse del objetivo, ni ante las pérdidas;

● La paciencia: para lograr que las jugadas preparadas con anticipación den sus frutos y vencer al oponente;

● El análisis: necesario para trazar estrategias y adelantarse a las jugadas del contrario.

Todas estas cualidades son muy valoradas en una zona austral. Aquí, las condiciones climáticas severas hacen que la autosuficiencia y la perseverancia sean parte del ADN de los patagónicos.

El aprendizaje de idiomas desde el sur

Otro pasatiempo en auge es el aprendizaje de idiomas en línea. Muchos patagónicos aprovechan las horas de luz para conectarse con tutores de otros países. No hablamos en especial de adquirir una nueva habilidad, sino de romper la distancia geográfica. Esta costumbre transforma las noches de julio en ventanas hacia otras culturas.

Diferentes estudios internacionales señalan que el ocio no es un mero entretenimiento, sino un pilar de salud mental y cohesión social. En la Patagonia, la sensación de aislamiento puede ocasionar graves problemas mentales, que sólo el contacto online y el aprendizaje mediante nuevos estímulos ayudan a prevenir, o incluso, curar.

Conclusión

El refugio en el ocio en interiores, es una práctica que se incrementa entre los habitantes de la Patagonia. No solo por el intenso frío, sino como reflejo de un genuino cambio cultural. El aumento de la lectura en sus diferentes formatos y la participación en círculos presenciales u online dan fe de ello.

También la práctica de juegos de estrategia como el ajedrez o el póker online, la adquisición de nuevas habilidades manuales o el aprendizaje de idiomas extranjeros han logrado cambios. Los días de soledad y aislamiento que impone el invierno a los habitantes de la Patagonia argentina, dan paso a otros espacios, más cálidos y reflexivos.