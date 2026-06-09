Cuando la escuela se mueve: estudiantes, docentes y no docentes construyen comunidad desde la EPET Telén

La iniciativa propone tres estaciones a lo largo del año: una jornada deportiva, una reconstrucción histórica vinculada al 25 de Mayo y un torneo solidario. Sin embargo, detrás de cada actividad hay algo más profundo: la decisión de que los y las estudiantes sean protagonistas de la vida institucional y no simples espectadores. Sobre todo, de un año que no es un año más, es el último del secundario y de una etapa que los atraviesa en la adolescencia.

Las jornadas cuentan con la participación de alumnos, personal docente y no docente.

La docente Celeste Prieto contó en diálogo con InfoHuella que el proyecto nació de una inquietud compartida entre jóvenes y docentes para generar espacios diferentes de participación. Desde la organización de torneos mixtos hasta la producción de obras teatrales y videos históricos, los estudiantes asumen responsabilidades, coordinan equipos, toman decisiones y trabajan de manera colaborativa con sus compañeros y compañeras.

INCLUSIÓN, SOLIDARIDAD

Uno de los aspectos más destacados es el carácter inclusivo de la propuesta. Cada actividad busca que todos tengan un lugar, ya sea dentro de la cancha, detrás de una escenografía, colaborando en la organización o acompañando a sus cursos. La participación no se mide solamente por los resultados, sino también por el compromiso, el respeto, la convivencia y el sentido de pertenencia.

La comunidad educativa cumple un papel fundamental en este proceso. Profesores de distintas áreas, equipos directivos y auxiliares acompañan cada etapa, orientando y brindando herramientas para que las ideas de los jóvenes puedan concretarse. La escuela secundaria aparece así como un espacio donde el aprendizaje se construye colectivamente y donde cada integrante aporta desde su lugar.

La estación dedicada al 25 de Mayo es un ejemplo de esa articulación. Los cursos prepararon representaciones teatrales y producciones audiovisuales en diferentes espacios de la localidad, combinando historia, creatividad y nuevas tecnologías. El desafío no fue solamente recordar una fecha patria mediante un posteo con videos en instagram, sino resignificarla desde una mirada actual y cercana a las nuevas generaciones.

También sobresale el componente solidario de la propuesta. Las actividades permiten recaudar fondos para necesidades institucionales y proyectos educativos, demostrando que el compromiso con la escuela puede transformarse en acciones concretas que beneficien a toda la comunidad.

En tiempos donde muchas veces se pone el foco en las dificultades que atraviesa el sistema educativo, experiencias como esta muestran otra realidad: la de estudiantes con ganas de participar, docentes comprometidos y una escuela secundaria como la Epet Telén que apuesta por construir ciudadanía a través del trabajo colectivo.

"Estaciones que motivan" no es solamente una sucesión de actividades. Es una invitación a aprender haciendo, a fortalecer la identidad institucional y a demostrar que cuando la comunidad educativa trabaja unida, las mejores experiencias nacen dentro de la escuela y dejan huellas, de esas huellas que van mucho más allá de sus aulas.