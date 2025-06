El Gobierno de La Pampa dio un paso clave en la implementación del programa provincial “Llegar a Casa”, al notificar las primeras 506 aprobaciones a personas que accederán al financiamiento para construir su vivienda en terrenos propios.

Cabe destacar que en virtud de la cantidad de inscriptos que cumplieron con los requisitos no habrá sorteo.

La medida marca el inicio concreto de esta innovadora operatoria habitacional diseñada para un sector con una demanda concreta que debía ser atendida.

Impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto a través del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), el programa está dirigido a pampeanos y pampeanas con terrenos escriturados a su nombre y capacidad de pago, pero que no podían acceder a planes tradicionales de vivienda.

“Esta notificación no es solo un paso administrativo. Es la respuesta concreta a más de 500 familias pampeanas que hoy están más cerca de cumplir el sueño de la casa propia”, afirmó el gobernador Ziliotto.

Desde su lanzamiento durante el primer cuatrimestre de 2025, “Llegar a Casa” recibió 1.178 solicitudes. De ese total, 506 fueron aprobadas y sus titulares ya fueron notificados. Otros 208 casos se encuentran en proceso de regularización documental, mientras que 464 fueron excluidos por no cumplir con los requisitos básicos.

La operatoria contempla tres modelos de vivienda —monoambientes, una y dos habitaciones— según la cantidad de integrantes del grupo familiar, y está destinada a personas con ingresos mensuales de entre 1.200.000 y 2.400.000 pesos (equivalente a 4 y 8 salarios mínimos).

Inversión provincial

Con una inversión estimada en más de 40.000 millones de pesos, el programa representa una apuesta fuerte del Gobierno provincial en un contexto nacional adverso. Mientras el Estado nacional se retira de sus responsabilidades en materia habitacional, La Pampa fortalece su política pública con herramientas propias como:Planes provinciales de vivienda

Viviendas para personas mayores y con discapacidad

Lotes con servicios

Y ahora, “Llegar a Casa”, para quienes tienen terreno propio y quieren construir

Asistencia directa y territorial

Durante marzo y abril, equipos del IPAV recorrieron el interior pampeano en una gira informativa para asesorar de forma directa a los interesados, lo que permitió ampliar el acceso y mejorar la calidad de las inscripciones.

“Esta nueva línea de financiamiento complementa las políticas habitacionales ya existentes, garantizando que cada familia pampeana acceda a una alternativa acorde a sus necesidades”, destacó la presidenta del IPAV, Erica Riboyra.

Con las primeras 506 aprobaciones notificadas, “Llegar a Casa” comienza a materializarse en hogares concretos, reafirmando el compromiso del Gobierno de La Pampa con el derecho a la vivienda digna.