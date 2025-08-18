Juego de tragamonedas Fortune Ox: características clave y secretos detrás de su éxito

InfoHuella14 de agosto de 2025
En la tarde de este miércoles, personal de la Patrulla Rural – Coordinación Área Zona Oeste UR-I – llevó adelante un operativo que culminó con el secuestro de armas, un silenciador, cuchillos y otros elementos vinculados a la caza ilegal, además de la notificación de tres hombres mayores de edad, todos oriundos de Victorica.
Una mujer y un hombre murieron en un choque frontal entre dos vehículos en la ruta nacional 35, a la altura del paraje El Guanaco, entre Santa Rosa y Winifreda. El trágico siniestro vial se registró este jueves 14 de agosto, alrededor de las 11:15 horas.
InfoHuellaZonales15 de agosto de 2025
En el Instituto de Formación Docente de Victorica, estudiantes de 3er año del profesorado de Nivel Inicial participaron de una charla brindada por el fiscal Enzo Rangone, en la que se abordaron dos ejes principales: el funcionamiento del sistema acusatorio en La Pampa y el rol fundamental de las y los docentes en la protección integral de niños y niñas en el ámbito educativo.
InfoHuellaZonales16 de agosto de 2025
Este sábado, alrededor de las 14:30, en la intersección de las calles 15 y 24 de Victorica, se produjo un fuerte accidente entre un automóvil y una motocicleta, que dejó como saldo a dos menores con lesiones de gravedad.
InfoHuellaDeportes16 de agosto de 2025
Este domingo 17 de agosto, Victorica será escenario de la quinta fecha del Campeonato Enduro PMP, una jornada que promete emoción y adrenalina sobre dos y cuatro ruedas. La cita tendrá lugar en el circuito ubicado en Ruta 10, Charca Los Pinos, kilómetro 195, con la participación de destacados pilotos locales y regionales.