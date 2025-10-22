Aviator en Argentina: Todo sobre el juego de Spribe

Lanzado en 2019, Aviator rápidamente se volvió uno de los juegos preferidos de los jugadores de casinos en todo el mundo.

Pero si bien tiene 6 años de haber salido, día a día siguen llegando nuevos jugadores que quieren probar suerte con uno de los mejores juegos de casino de la historia.

Con esta guía sobre Aviator en Argentina entenderás todo sobre el juego y podrás empezar a apostar de forma más informada.

¿Cómo funciona Aviator en Argentina?

Lo primero a entender sobre https://aviator-latam.com/ es qué tipo de juego tenemos frente a nosotros.

Este juego es totalmente diferente a otras máquinas tragamonedas y se asemeja más a títulos como Plinko o Spaceman, ya que entra dentro del apartado de juegos crash, aunque otras personas lo pueden conocer como juegos rápidos.

Dentro del juego todo funciona de forma muy sencilla: un avión irá volando al iniciar cada ronda y la idea es saber cuándo retirarse obteniendo un buen multiplicador. Eso sí, mientras más largo sea el vuelo, mayor será el multiplicador obtenido.

Si bien esto puede parecer un juego sumamente sencillo, está totalmente respaldado gracias al sistema de RNG que forma parte del juego. Gracias al generador de números, todos los resultados son verificables y transparentes.

Fuera de eso, el juego cuenta con algunas adiciones como apuestas automáticas y apuestas dobles, pero esto es algo que cada jugador puede usar basado en su estilo de juego.

¿Es Aviator un juego licenciado?

Aviator es un juego totalmente legal, pero no porque el juego en sí cuente con una licencia para formar parte del catálogo de juegos de casinos online.

Esto se debe a que la empresa detrás de Aviator, Spribe, sí cuenta con una licencia para ofrecer sus juegos en plataformas de apuestas.

Estas licencias fueron otorgadas por la UK Gambling Commission, la Swiss Gambling Supervisory Authority (Gespa) y por reguladores de muchos otros países.

Juego social: Chat en vivo, marcadores y estadísticas

Spribe buscó cambiar las reglas de su juego ofreciendo una experiencia más cercana a lo que es un casino real que a un juego virtual.

Esto vino añadido gracias a algunas características como el chat en vivo, los marcadores y estadísticas, que funcionan de la siguiente manera:

Chat en vivo: Un chat para conversar con todos los jugadores que estén en la misma sala que tú. Sirve tanto para discutir estrategias como para fomentar la comunicación entre apostadores.

Marcadores: Spribe permite ver a todos los jugadores los marcadores de su sala, lo que incluye el monto de las jugadas y cuánto se está llevando cada jugador.

Estadísticas: Otro punto fuerte de Aviator viene con la posibilidad de revisar las estadísticas diarias y mensuales para saber quiénes han sido los mejores jugadores de Aviator.

Volatilidad y RTP de Aviator: ¿Es un juego justo?

Aviator tiene detalles técnicos que lo hacen uno de los mejores juegos de casino para apostar en 2025.

El primero de ellos tiene que ver con su volatilidad. En el caso de muchos juegos, este aspecto viene predefinido, pero no pasa lo mismo cuando hablamos de Aviator.

La volatilidad en los juegos de casino se traduce en el riesgo en cada apuesta. En el caso de este título, la volatilidad dependerá netamente de cada jugador.

Entre más esperen, mayor será la volatilidad debido a que hay más posibilidades de que el avión se vaya volando. En las rondas más cortas, la volatilidad suele ser menor, por lo que esta varía entre una volatilidad media y alta.

En el caso del RTP, Aviator tiene uno de los porcentajes más elevados que se pueden encontrar, ya que el mismo es del 97% y está por encima del promedio de otros juegos de casino.

Consejos para empezar a jugar en Aviator Argentina

¿Estás empezando a jugar en Aviator Argentina? Estos consejos te ayudarán en tus primeros pasos.

Ten cuidado con tu bankroll. Aviator es un juego donde el bankroll puede reducirse rápidamente, por lo que es importante tener un buen control con tus apuestas en cada ronda.

Usa el chat en vivo. Esto te puede ayudar a pensar en formas nuevas de ganar que otros jugadores apliquen y de esa forma aumentar tus ganancias.

Aprovecha del modo demo. Con el modo demo de Aviator, es posible probar suerte en el juego sin necesidad de usar dinero real. Es la forma ideal para aprender y entender cómo funciona cada ronda del juego.

Busca un balance en tus apuestas. Los multiplicadores elevados pueden ser llamativos, pero es un riesgo buscarlos. Lo mejor es buscar un balance para que puedas seguir obteniendo unas buenas recompensas.

No uses las apuestas dobles o automáticas. Sí eres novato o tienes un bankroll muy reducido, haz apuestas individuales y evita las automáticas para tener un mejor entendimiento del juego.