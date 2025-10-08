Investigadores del Conicet encontraron un huevo de dinosaurio carnívoro en un excepcional estado de preservación

InfoHuellaZonales06 de octubre de 2025
Un hombre de Telén fue detenido por agredir con golpes de puño a un árbitro durante un encuentro de fútbol de veteranos que se llevó a cabo el sábado en la localidad de Loventuel.
InfoHuellaProvinciales07 de octubre de 2025
En la biblioteca y con cuadernos en mano, estudiantes de distintas localidades pampeanas se reunieron en el Colegio Tomás Mason de la capital pampeana para la instancia provincial de las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina (OFRA).
InfoHuellaTecnología/Curiosidades07 de octubre de 2025
La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el galardón a tres físicos por encontrar dónde está el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las que aplican al mundo visible. Un especialista de UBA-CONICET explica las claves del descubrimiento.
InfoHuellaTecnología/Curiosidades08 de octubre de 2025
El hallazgo fue anunciado vía streaming y se produjo durante la “Expedición Cretácica I – 2025”, que se desarrolla en Río Negro y se transmite en vivo.
InfoHuellaZonales08 de octubre de 2025
El Club Cochicó de Victorica avanza con importantes obras en su estadio. Los trabajos incluyen pintura en el sector olímpico y en todo el estadio, refacción de vestuarios —donde se construirá un desayunador con parrilla—, una nueva cabina para los medios de comunicación que cubren los partidos y un proyecto de iluminación para la cancha principal.