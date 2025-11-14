Municipio de Algarrobo del Águila: Gatica confirmó la desafectación de 30 trabajadores y trabajadoras

Gatica explicó que la medida se tomó ante la imposibilidad de sostener esos puestos en el contexto económico actual. “Lo que hemos suspendido son personas de los programas sociales que terminan siempre el 30 de noviembre y ahora finalizaron el 15. Son alrededor de 20. Algunos trabajaban tres veces por semana y otros cuatro, especialmente en las escuelas deportivas, Ayelén y Cumelén”, señaló.

Además, agregó que también se dispuso la suspensión de quienes prestaban servicios por día u hora en la municipalidad. “Esos no están dentro del presupuesto 2025. Son alrededor de 10 personas que trabajaban por semana o por períodos más prolongados. Esto se suspendió por falta de recursos, porque Milei nos ha cortado los fondos a la provincia y, por ende, a la municipalidad”, expresó.

El jefe comunal remarcó que el personal de planta permanente y contratado “no sufrió modificaciones”. “Todo el listado que enviamos al Concejo Deliberante para el presupuesto 2025 sigue igual. Las prioridades son garantizar los servicios y asegurar los sueldos de los trabajadores de planta y contratados en blanco”, afirmó.

-¿Qué va a pasar con esas familias que se quedaron sin trabajo?, consultó InfoHuella

-He podido charlar con quienes vinieron a verme, con otros me comuniqué por mensaje o teléfono, y no he tenido ningún problema. Todo lo demás son comentarios de alguien que quiere inventar alguna situación.

-¿Tienen previsto algún tipo de ayuda?

-A quienes dejaron de trabajar les vamos a garantizar la cobertura alimentaria donde haya menores o adultos mayores, y también las movilidades por cuestiones de salud. Nadie queda desamparado. Además, se está chequeando que todos cuenten con tarjeta social, AUH y beneficios nacionales o provinciales.

El intendente insistió en que la situación responde al recorte de fondos nacionales. “Podíamos sostenerlo hasta ahora, veníamos bien. De un momento para otro no aparecieron más recursos. Yo no puedo seguir haciendo trabajar gente si después no voy a poder cumplir con los sueldos. Es una obviedad”, concluyó.

