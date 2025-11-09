Turismo en estado de abandono en el oeste:  Leuvucó, un mojón de cultura ranquel sin señalizar

A pocos kilómetros de Victorica, sobre la Ruta Provincial 105, se encuentra Leuvucó, el sitio histórico donde descansan los restos del cacique ranquel Mariano Rosas. Sin embargo, pese a su enorme valor cultural y patrimonial – y ser oferta turística a nivel provincial-, el lugar no tiene señalización en la ruta ni en el camino de acceso.

Leuvucó no solo es un punto geográfico de la agenda turística: es un espacio de memoria. Allí se levantaba el antiguo poblado ranquel donde Mariano Rosas, uno de los líderes más importantes del pueblo mapuche-ranquel, resistió el avance del Estado nacional durante el siglo XIX. En 2001, sus restos fueron restituidos a la comunidad indígena y sepultados nuevamente en ese sitio, en una ceremonia que marcó un hito en la reparación histórica de los pueblos originarios pampeanos.

NO HAY CARTELERÍA PARA LLEGAR

Sin embargo, más de dos décadas después, el visitante que transita por la ruta difícilmente podría reconocer el camino hacia Leuvucó. No hay carteles indicadores ni referencias que orienten al viajero. Solo quienes conocen la zona saben dónde doblar en la ruta para retomar el camino de tierra y así llegar al monolito y al predio que guarda el espíritu del lugar.

Visitantes coinciden en que la falta de señalización es una deuda pendiente de Turismo: “Es un sitio histórico de enorme valor, no solo para La Pampa sino para el país. No puede seguir invisibilizado”, comentó una pareja de turista que tuvo que parar a un automovilista en plena ruta para orientarse.

Leímos el libro Indias Blancas y siempre estamos que vamos a venir a conocer el lugar. Paramos autos en la ruta, mucha gente era de paso, entonces no conocían de qué le estábamos hablando. En un momento, pasó un hombre que tiene campo en la zona y él nos guio

En distintos momentos, se han realizado actos, encuentros y ceremonias en Leuvucó, especialmente cada 21 de junio, cuando se conmemora el Año Nuevo Ranquel. Años atrás, el lugar fue visitado por Chizzo, el líder de La Renga.

Sin embargo, en la actualidad, la ausencia de carteles y la falta de mantenimiento del camino limitan el acceso.

