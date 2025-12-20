“Me Gusta – idea y comunicación”: gestión estratégica de redes sociales para potenciar marcas, comercios e instituciones

Porque comunicar bien, también es una buena idea

El servicio se basa en una estrategia comunicacional personalizada, que tiene en cuenta la identidad de cada proyecto, sus públicos y objetivos. Desde la planificación de contenidos hasta la publicación y el seguimiento, el equipo de Me Gusta trabaja para que las redes sociales no sean solo un espacio de difusión, sino una verdadera herramienta de comunicación y posicionamiento.

Entre las prestaciones se incluyen la creación de contenidos gráficos y audiovisuales, la redacción de textos adaptados a cada plataforma, el diseño de flyers, la producción de videos cortos, spots, podcast y campañas especiales para fechas clave. Todo el trabajo se realiza con una mirada creativa, pero también estratégica, orientada a generar impacto y fortalecer el vínculo con la comunidad.

“Hoy no alcanza con estar en redes: hay que saber qué decir, cómo decirlo y a quién hablarle”, señalan desde Me Gusta – idea y comunicación, destacando la importancia de una comunicación coherente, planificada y sostenida en el tiempo.

El servicio está pensado tanto para quienes recién comienzan a construir su presencia digital como para aquellos que necesitan profesionalizar sus redes, ordenar su mensaje y mejorar el alcance de sus publicaciones.

Desde La Pampa, Me Gusta – idea y comunicación se consolida como una propuesta que combina creatividad, comunicación estratégica y conocimiento del territorio, acompañando a organizaciones y emprendimientos en el desafío de comunicar mejor en el mundo digital.