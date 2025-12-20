“Me Gusta – idea y comunicación”: gestión estratégica de redes sociales para potenciar marcas, comercios e instituciones

InfoHuella: una invitación a acompañar y sostener el medio
Ahora, si es de tu interés, podés donar a InfoHuella con una suscripción mensual por el monto que quieras. Tu contribución - en estos tiempos- ayuda, y mucho.
En un contexto donde la presencia digital se volvió clave para el crecimiento y la visibilidad de marcas, Me Gusta – idea y comunicación ofrece un servicio integral de manejo de redes sociales, orientado a instituciones, empresas y comercios que buscan comunicar de manera clara, profesional y cercana.PublicidadHace 2 horasInfoHuella
Porque comunicar bien, también es una buena idea
El servicio se basa en una estrategia comunicacional personalizada, que tiene en cuenta la identidad de cada proyecto, sus públicos y objetivos. Desde la planificación de contenidos hasta la publicación y el seguimiento, el equipo de Me Gusta trabaja para que las redes sociales no sean solo un espacio de difusión, sino una verdadera herramienta de comunicación y posicionamiento.
CONSULTÁ, TE ASESORAMOS Y TE COMPARTIMOS PRODUCCIONES REALIZADAS.
Entre las prestaciones se incluyen la creación de contenidos gráficos y audiovisuales, la redacción de textos adaptados a cada plataforma, el diseño de flyers, la producción de videos cortos, spots, podcast y campañas especiales para fechas clave. Todo el trabajo se realiza con una mirada creativa, pero también estratégica, orientada a generar impacto y fortalecer el vínculo con la comunidad.
“Hoy no alcanza con estar en redes: hay que saber qué decir, cómo decirlo y a quién hablarle”, señalan desde Me Gusta – idea y comunicación, destacando la importancia de una comunicación coherente, planificada y sostenida en el tiempo.
El servicio está pensado tanto para quienes recién comienzan a construir su presencia digital como para aquellos que necesitan profesionalizar sus redes, ordenar su mensaje y mejorar el alcance de sus publicaciones.
Desde La Pampa, Me Gusta – idea y comunicación se consolida como una propuesta que combina creatividad, comunicación estratégica y conocimiento del territorio, acompañando a organizaciones y emprendimientos en el desafío de comunicar mejor en el mundo digital.
Ahora, si es de tu interés, podés donar a InfoHuella con una suscripción mensual por el monto que quieras. Tu contribución - en estos tiempos- ayuda, y mucho.
En un contexto donde la presencia digital se volvió clave para el crecimiento y la visibilidad de marcas, Me Gusta – idea y comunicación ofrece un servicio integral de manejo de redes sociales, orientado a instituciones, empresas y comercios que buscan comunicar de manera clara, profesional y cercana.
El cantante Fer Pereyra llegará a Berlín el próximo 27 de diciembre para protagonizar un imperdible cena show, con un repertorio pensado para disfrutar de una noche llena de música y buena energía.
Pensando en las Fiestas y en acompañar las mesas de las familias de Victorica y la zona, Don Oscar – Mayorista y Minorista lanzó un Combo Navideño completo, ideal para compartir, regalar o resolver de manera práctica la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo.
AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura es una firma integrada por jóvenes profesionales especializados en ingeniería civil, topografía y agrimensura, comprometidos con brindar soluciones técnicas de alta precisión para el desarrollo de obras públicas y privadas. Nuestro trabajo se sustenta en la calidad, la innovación y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes.
En Victorica, el autoservicio Don Oscar, mayorista y minorista, presentó un nuevo combo que incluye una amplia variedad de productos de primera necesidad por un precio único de $25.000.
En Victorica, ya está disponible el súper combo que tiene productos indispensables para tu hogar a tan solo 25 mil pesos.
Este año, Luyaba Cosmética Natural te invita a celebrar a mamá con una propuesta diferente, natural y profundamente especial. La marca pampeana presenta combos exclusivos pensados para mujeres contemporáneas que eligen priorizarse, amarse y cuidarse cada día.
El Ministerio Público agradeció el aporte solidario de medios de comunicación y comunidad, destacando la importancia de la difusión responsable en este tipo de situaciones.
En la madrugada de este miércoles, personal policial de la Departamental Santa Isabel demoró a un hombre que huyó de una vivienda con elementos robados.
De las seis viviendas construidas por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en La Humada, dos fueron entregadas recientemente, mientras que las cuatro restantes continúan sin finalizar, en estado de abandono y con un avanzado deterioro, pese a haber sido adjudicadas en 2023.
Durante un patrullaje preventivo, personal de la División Seguridad Rural UR-I detectó una infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre, en un camino vecinal ubicado al noreste de la ciudad de Santa Rosa.
Mirá las imágenes.