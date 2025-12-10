AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura: Servicios Profesionales para el Desarrollo Territorial en La Pampa y Buenos Aires

Espacio PATROCINADO.

Con sede en Olavarría (Buenos Aires) y presencia operativa en La Pampa, AXIS amplía su alcance regional para acompañar a instituciones, municipios, empresas, productores y particulares en la planificación, ejecución y regularización de proyectos vinculados al territorio.

La atención en la provincia de La Pampa está a cargo de la Ing. Agrimensora Emilia Vera Carón (Mat. 159 – La Pampa), garantizando cercanía, disponibilidad técnica y acompañamiento integral en cada etapa del proceso.

Servicios Profesionales

Agrimensura

AXIS desarrolla tareas vinculadas a la delimitación, regularización y adecuación técnica de inmuebles urbanos y rurales, mediante procedimientos precisos y documentación certificada:

Mensuras y subdivisiones

Certificados de amojonamiento

Cédulas catastrales

Usucapión

Propiedad Horizontal

Regularizaciones dominiales

Declaraciones juradas

Georreferenciaciones

Loteos e informes territoriales

Topografía

Brindamos asistencia técnica especializada para obras civiles, viales e infraestructura, a través de instrumental moderno y metodologías de precisión:

Relevamientos planialtimétricos

Nivelaciones de alta precisión

Marcación de ejes, cotas y niveles

Modelado de curvas de nivel

Cálculo de movimiento de suelos

Control geométrico de obras

Relevamientos y Replanteos

Ofrecemos un servicio orientado a garantizar exactitud en la ejecución y fiscalización de obras:

Relevamientos con estación total y GPS (RTK)

Entrega digital en formatos CAD y GIS

Replanteos para estructuras, fundaciones y obras viales

Verificación milimétrica durante el proceso constructivo

Fotogrametría y Nivelaciones

El área de fotogrametría aporta herramientas avanzadas para análisis territorial y control de obra:

Captura aérea mediante dron profesional

Generación de ortomosaicos, nubes de puntos y modelos 3D

Control y verificación de pendientes, cotas y niveles

Evaluación técnica para fundaciones, pisos, drenajes y estructuras

Compromiso con la Precisión y la Innovación

AXIS se distingue por la integración de tecnologías modernas —como sistemas GNSS, estación total y drones— con la formación especializada de su equipo. Nuestro objetivo es garantizar resultados confiables, documentación técnica completa y acompañamiento profesional en cada proyecto.

Trabajamos con transparencia, responsabilidad y enfoque territorial, entendiendo que cada obra y cada parcela requieren un abordaje específico y riguroso.

