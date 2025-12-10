AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura: Servicios Profesionales para el Desarrollo Territorial en La Pampa y Buenos Aires

AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura es una firma integrada por jóvenes profesionales especializados en ingeniería civil, topografía y agrimensura, comprometidos con brindar soluciones técnicas de alta precisión para el desarrollo de obras públicas y privadas. Nuestro trabajo se sustenta en la calidad, la innovación y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes.

Con sede en Olavarría (Buenos Aires) y presencia operativa en La Pampa, AXIS amplía su alcance regional para acompañar a instituciones, municipios, empresas, productores y particulares en la planificación, ejecución y regularización de proyectos vinculados al territorio.

La atención en la provincia de La Pampa está a cargo de la Ing. Agrimensora Emilia Vera Carón (Mat. 159 – La Pampa), garantizando cercanía, disponibilidad técnica y acompañamiento integral en cada etapa del proceso.

Servicios Profesionales

Agrimensura

AXIS desarrolla tareas vinculadas a la delimitación, regularización y adecuación técnica de inmuebles urbanos y rurales, mediante procedimientos precisos y documentación certificada:

  • Mensuras y subdivisiones
  • Certificados de amojonamiento
  • Cédulas catastrales
  • Usucapión
  • Propiedad Horizontal
  • Regularizaciones dominiales
  • Declaraciones juradas
  • Georreferenciaciones
  • Loteos e informes territoriales

Topografía

Brindamos asistencia técnica especializada para obras civiles, viales e infraestructura, a través de instrumental moderno y metodologías de precisión:

  • Relevamientos planialtimétricos
  • Nivelaciones de alta precisión
  • Marcación de ejes, cotas y niveles
  • Modelado de curvas de nivel
  • Cálculo de movimiento de suelos
  • Control geométrico de obras

Relevamientos y Replanteos

Ofrecemos un servicio orientado a garantizar exactitud en la ejecución y fiscalización de obras:

  • Relevamientos con estación total y GPS (RTK)
  • Entrega digital en formatos CAD y GIS
  • Replanteos para estructuras, fundaciones y obras viales
  • Verificación milimétrica durante el proceso constructivo

Fotogrametría y Nivelaciones

El área de fotogrametría aporta herramientas avanzadas para análisis territorial y control de obra:

  • Captura aérea mediante dron profesional
  • Generación de ortomosaicos, nubes de puntos y modelos 3D
  • Control y verificación de pendientes, cotas y niveles
  • Evaluación técnica para fundaciones, pisos, drenajes y estructuras

Compromiso con la Precisión y la Innovación

AXIS se distingue por la integración de tecnologías modernas —como sistemas GNSS, estación total y drones— con la formación especializada de su equipo. Nuestro objetivo es garantizar resultados confiables, documentación técnica completa y acompañamiento profesional en cada proyecto.

Trabajamos con transparencia, responsabilidad y enfoque territorial, entendiendo que cada obra y cada parcela requieren un abordaje específico y riguroso.

Contacto Institucional

📍 Atención en La Pampa: Ing. Agrimensora Emilia Vera Carón

📞 2954  624204
📧 [email protected]

📍 Sede La Pampa: Santa Rosa – Mansillas 424

📲 Redes: @axis.ingenieria

