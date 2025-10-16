Día de la Madre: regalos que inspiran bienestar y amor propio✨

Este año, Luyaba Cosmética Natural te invita a celebrar a mamá con una propuesta diferente, natural y profundamente especial. La marca pampeana presenta combos exclusivos pensados para mujeres contemporáneas que eligen priorizarse, amarse y cuidarse cada día.

Publicidad16 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
Copia de Copia de dONDE EL CARRITO TE QUEDA CHICO
Copia de Copia de dONDE EL CARRITO TE QUEDA CHICO

Cada set combina texturas, aromas y resultados que despiertan los sentidos y promueven una belleza consciente.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 8.49.34 AM

Con productos premium, elaborados bajo los principios del cuidado y la prevención de la salud, y con cero impacto ambiental, Luyaba reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el bienestar integral.

🌿 Combos Día de la Madre

combooluyabba

  1. ☀️ Combo Solar: Protector solar facial · Elixir dorado · Gloss dorado
  2. 🌸 Combo Básico: Crema de manos Petit · Bálsamo labial · Jabón artesanal
  3. 🌹 Combo Exfoliante: Exfoliante corporal · Exfoliante facial · Agua de rosas
  4. 🍇 Combo Facial Malbec: Crema Malbec · Tónico Malbec · Sérum Malbec
  5. 💧 Combo Facial Hidratante: Agua micelar · Bruma hidratante · Sérum hidratante · Crema FPS20
  6. ✨ Combo Mystic: Crema corporal Mystic · Jabón líquido Mystic · Perfume Mystic
  7. 🌼 Combo Exotic: Crema Exotic · Jabón Exotic · Perfume Exotic

Certificada por el Ministerio de Salud de La Pampa, y reconocida con importantes premios y nominaciones durante 2025, Luyaba Cosmética Natural se consolida como la marca  elegida por los pampeanos.

Este Día de la Madre, regalá algo auténtico, saludable y lleno de amor.
Encontrá todos los combos y promociones en:
🛍️ Toay – Libertad 467
📱 Instagram: @luyaba_
🌿 Web: www.luyabacosmeticanatural.com.ar

Te puede interesar
Copia de Copia de Copia de Green and Yellow Modern Grocery Discount Catalog Flyer (1080 x 1920 px) (3)

Desde Victorica: 🛒Don Oscar lanza otro súper combo por $20 mil pesos 🛒

InfoHuella
Publicidad04 de agosto de 2025

Ideal para el hogar: incluye alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En Victorica, la distribuidora mayorista y minorista Don Oscar lanzó una promoción imperdible que reúne unos 20 productos esenciales por solo $20.000. Una opción para abastecer la despensa de tu casa sin cuidando tu bolsillo.

Lo más visto
777-noticias

La carrera del web en Sudamérica: infraestructuras, pagos instantáneos y plataformas digitales que transforman la economía

InfoHuella
Tecnología/Curiosidades15 de octubre de 2025

En los últimos años, el desarrollo del internet sudamericano ha experimentado una aceleración no solo cuantitativa (más usuarios, más datos, más transacciones), sino estructural. La combinación de redes móviles más rápidas, nuevos cables submarinos hacia Norteamérica y Europa, satélites en órbita baja para zonas remotas y sistemas de pago instantáneo ha rediseñado los usos, los mercados y las políticas públicas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros países de la región.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día