Día de la Madre: regalos que inspiran bienestar y amor propio✨

Copia de Copia de dONDE EL CARRITO TE QUEDA CHICO

Cada set combina texturas, aromas y resultados que despiertan los sentidos y promueven una belleza consciente.

Con productos premium, elaborados bajo los principios del cuidado y la prevención de la salud, y con cero impacto ambiental, Luyaba reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el bienestar integral.

Combos Día de la Madre

Combo Solar: Protector solar facial · Elixir dorado · Gloss dorado Combo Básico: Crema de manos Petit · Bálsamo labial · Jabón artesanal Combo Exfoliante: Exfoliante corporal · Exfoliante facial · Agua de rosas Combo Facial Malbec: Crema Malbec · Tónico Malbec · Sérum Malbec Combo Facial Hidratante: Agua micelar · Bruma hidratante · Sérum hidratante · Crema FPS20 Combo Mystic: Crema corporal Mystic · Jabón líquido Mystic · Perfume Mystic Combo Exotic: Crema Exotic · Jabón Exotic · Perfume Exotic

Certificada por el Ministerio de Salud de La Pampa, y reconocida con importantes premios y nominaciones durante 2025, Luyaba Cosmética Natural se consolida como la marca elegida por los pampeanos.

Este Día de la Madre, regalá algo auténtico, saludable y lleno de amor.

Encontrá todos los combos y promociones en:

🛍️ Toay – Libertad 467

📱 Instagram: @luyaba_

🌿 Web: www.luyabacosmeticanatural.com.ar