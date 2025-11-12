🛒 Don Oscar lanzó un terrible combo con súper precios: todo por ¡$25 mil pesos!

ARTÍCULO PATROCINADO

Se trata de una promoción ideal para familias, comercios o quienes buscan aprovechar una compra completa a bajo costo.

El combo reúne 19 productos de marcas reconocidas, entre alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal. A continuación, el detalle de todo lo que incluye:

2 Aguas saborizadas Baggio Fresh x1.5L → $780 c/u Durazno amarillo en lata Sabio x820g → $1.690 Papel higiénico Elegante 30 mts x4 un. → $1.442,93 Desodorante de piso Procenex x900ml → $1.742,09 Dulce de leche clásico Cremigal x400g → $1.840,91 Detergente Zorro menta x300ml → $1.550,31 Lavandina Ayudín clásica x1L → $945,37 Jabón líquido Rosa Granby x800ml → $1.908,67 Fideo Favorita Spaghetti → $976,12 Fideo Terrabusi Spaghetti → $1.061,29 Fideos Sol Pampeano Tirabuzón → $749 Fideo Providencia Mostachol → $755,33 Arroz Lucchetti x500g → $840,56 Harina Florencia leudante x1kg → $1.085,83 Harina Florencia 000 x1kg → $747,84 Yerba Amanda x500g → $1.784,08 Leche Baggio entera 7 Días x1L → $1.537,93 Pan dulce Electo con frutas → $1.799 Azúcar Chango x1kg → $990

🟡 En total, la suma de los productos supera ampliamente el valor promocional del combo, lo que convierte esta propuesta en una oportunidad ideal para aprovechar.

📍 El combo ya está disponible en Don Oscar, ubicado en Victorica.

Con esta modalidad, cada semana Don Oscar ofrece combos que lo consolida como una referencia regional por sus precios accesibles, atención cercana y promociones especiales para clientes mayoristas y minoristas.