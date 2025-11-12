🛒 Don Oscar lanzó un terrible combo con súper precios: todo por ¡$25 mil pesos!

🛒 Mayorista y Minorista Don Oscar arranca la semana con un COMBO de $25 mil pesos
En Victorica, ya está disponible el súper combo que tiene productos indispensables para tu hogar a tan solo 25 mil pesos.
En Victorica, el autoservicio Don Oscar, mayorista y minorista, presentó un nuevo combo que incluye una amplia variedad de productos de primera necesidad por un precio único de $25.000.
Se trata de una promoción ideal para familias, comercios o quienes buscan aprovechar una compra completa a bajo costo.
El combo reúne 19 productos de marcas reconocidas, entre alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal. A continuación, el detalle de todo lo que incluye:
🟡 En total, la suma de los productos supera ampliamente el valor promocional del combo, lo que convierte esta propuesta en una oportunidad ideal para aprovechar.
📍 El combo ya está disponible en Don Oscar, ubicado en Victorica.
Con esta modalidad, cada semana Don Oscar ofrece combos que lo consolida como una referencia regional por sus precios accesibles, atención cercana y promociones especiales para clientes mayoristas y minoristas.
El comercio Don Oscar – Mayorista y Minorista de Victorica presentó - como cada semana - una propuesta que ya está lista para adquirir: un Súper Combo con más de 20 productos de primera necesidad por tan solo $25 mil pesos.
ATENCIÓN VICTORICA Y ZONA: En Don Oscar Mayorista y Minorista, la dulzura llega con promociones imperdibles en productos Lheritier, directo de fábrica. Una oportunidad ideal para kioscos, almacenes, comercios, emprendimientos o simplemente para los amantes de las golosinas.
En Victorica y la zona oeste de La Pampa, el Súper Combo de Don Oscar Mayorista y Minorista se volvió furor entre las familias que buscan ahorrar sin resignar calidad. Con un valor de $20.000, la propuesta incluye una completa selección de alimentos y artículos de primera necesidad que cubren la mesa diaria.
