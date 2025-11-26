Encontraron en el río Negro los cuerpos de los tres menonitas pampeanos

La desesperada búsqueda que mantenía en vilo a la comunidad menonita de Guatraché llegó a su trágico final.

menonnddd

Fue hallado sin vida David Neufeld, de 20 años, el tercer integrante de la familia que había desaparecido en el río Negro, en la zona de Negro Muerto, cerca de Conesa. Más temprano habían sido encontrados los cuerpos de Ana Neufeld, de 16 años, y de su padre, Jacobo Neufeld.

Los tres habían viajado desde Guatraché durante el fin de semana largo para recorrer las tierras adquiridas junto a otras 50 familias menonitas, donde proyectaban construir sus viviendas.

Con el hallazgo de David, se confirma que los tres miembros de la Colonia Nueva Esperanza murieron tras ser arrastrados por la corriente. De acuerdo con la reconstrucción realizada, la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, quien perdió pie y fue arrastrada por el caudal.

Al observar la situación, su padre Jacobo y su hermano David se lanzaron al río para intentar rescatarla, pero tampoco lograron salir y los tres fueron arrastrados. Los cuerpos de Jacobo y Ana habían sido encontrados horas antes río abajo y trasladados en un vehículo fúnebre hacia Guatraché, donde reside la colonia.

Recientemente, como parte de su proceso de expansión productiva, unas 50 familias menonitas de la Colonia Nueva Esperanza adquirieron recientemente 5.000 hectáreas en Río Negro.

Fuente: Diario Textual.

