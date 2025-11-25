Hallan un cuerpo en el río Negro tras la desaparición de tres menonitas pampeanos

Intensa búsqueda de tres menonitas de La Pampa que desaparecieron en el río Negro
Una intensa búsqueda se desarrolla en Conesa desde la tarde del domingo, donde tres integrantes de la colonia menonita - de Guatraché, La Pampa - recientemente instalada en Valle Medio desaparecieron en el río Negro. Según las primeras informaciones, una adolescente de 16 años habría ingresado al agua y fue arrastrada por la corriente, y su padre y su hermano se lanzaron para rescatarla, pero también desaparecieron.