Hallan un cuerpo en el río Negro tras la desaparición de tres menonitas pampeanos

El jefe de la Regional Primera, comisario inspector Gustavo Rodríguez, confirmó a InfoHuella que esta mañana fue encontrado un cuerpo masculino en el río Negro, a pocos metros del punto donde el domingo desaparecieron tres integrantes de una familia menonita oriunda de Guatraché, La Pampa.

25 de noviembre de 2025


Rodríguez detalló que el domingo, alrededor de las 16:15, una persona llegó a la Unidad 20 de General Conesa (Río Negro) para alertar que una adolescente de 16 años había ingresado al río para refrescarse y perdió pie debido a la fuerte correntada del sector.

Ante la situación, el padre y el hermano de la joven  - todos integrantes de la comunidad Menonita de La Pampa - se arrojaron al agua para intentar rescatarla, pero también fueron arrastrados por la corriente.

Desde entonces, personal de la Unidad 20, Brigada Rural, Bomberos y Prefectura Naval desplegaron un intenso operativo de búsqueda. El lunes se realizó un rastrillaje exhaustivo por la orilla y el cauce del río. Además, se utilizó el dron del Gabinete Criminalístico para inspeccionar una zona de difícil acceso, con múltiples brazos del río.

Este martes, pasadas las 9 de la mañana, los equipos de búsqueda encontraron un cuerpo. “Hoy fue hallado un cuerpo masculino en cercanías del lugar donde los tres familiares desaparecieron”, informó Rodríguez. Las autoridades trabajan en la identificación del cuerpo y continúan la búsqueda de las otras dos personas.

