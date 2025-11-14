Tristeza en Telén: Docentes de la Escuela 9 expresan preocupación por la reducción del servicio del comedor municipal

Unos 30 docentes de la Escuela N° 9 de Telén presentaron una nota al Honorable Concejo Deliberante manifestando su “profundo malestar y preocupación” por la decisión del municipio de reducir la frecuencia de funcionamiento del comedor municipal. Según detallaron, durante el mes de noviembre el servicio estará disponible únicamente los días lunes, miércoles y viernes.

La medida – ejecutada por la intendenta Susana Bazán y que cuenta con el visto de Saúl Echeveste - afecta directamente a alrededor de 50 alumnos que asisten a la institución (de Primer grado a Sexto - Escuela Primaria) y que dependen del comedor para un almuerzo durante la semana.

Si bien la Escuela garantiza el desayuno o la merienda con una colación (de acuerdo al turno mañana o tarde al que asistan), los docentes señalaron que el almuerzo que reciben desde el comedor “constituye un sostén fundamental para su bienestar y desarrollo”

Ante este escenario, solicitaron la intervención urgente del cuerpo legislativo local para asegurar la continuidad diaria del comedor, incluso en jornadas de lluvia o jornadas institucionales. También pidieron que se evalúe extender el funcionamiento durante el receso escolar o, en su defecto, hasta fines de diciembre. Además, propusieron que, en los días en que el comedor no funcione, se contemple la entrega de viandas a las familias de los niños que asisten regularmente.

“El comedor municipal cumple una función social indispensable en nuestra localidad”, señalaron, apelando a la sensibilidad y compromiso del Concejo para garantizar la cobertura alimentaria básica de la comunidad escolar de niños y niñas de Telén.

