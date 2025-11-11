Pérdida millonaria en la ruta: se le incendió el tráiler, la Toyota Hilux y cuatro piletas de fibra

Una camioneta Toyota Hilux, que remolcaba un tráiler cargado con cuatro piletas de fibra de vidrio, fue completamente consumida por las llamas. El siniestro se registró a unos 25 kilómetros al sur de Winifreda y no hubo que lamentar víctimas.

El conductor y su acompañante, oriundos de Córdoba, lograron salir ilesos, aunque en cuestión de minutos perdieron todo. En menos de diez minutos el fuego les consumió alrededor de 40 millones de pesos: el tráiler, la camioneta y las 4 piletas.

Personal Policial de Winifreda y Bomberos Voluntarios de esa localidad trabajaron en el lugar.

LLAMAS EN EL TRAILER

Según el testimonio brindado a la policía, un desperfecto en el tráiler habría originado las llamas que rápidamente se extendieron hacia la camioneta y el cargamento. Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego, que también afectó la banquina y parte del campo lindante a la ruta.

Las pérdidas fueron totales: el vehículo, el tráiler y las cuatro piletas quedaron reducidos a cenizas.

