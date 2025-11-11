Pérdida millonaria en la ruta: se le incendió el tráiler, la Toyota Hilux y cuatro piletas de fibra

Un voraz incendio se desató en la tarde del lunes sobre la Ruta Nacional 35, en cercanías a Winifreda, y dejó pérdidas materiales millonarias.

Zonales11 de noviembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-11-11 at 9.10.59 AM (3)

Una camioneta Toyota Hilux, que remolcaba un tráiler cargado con cuatro piletas de fibra de vidrio, fue completamente consumida por las llamas. El siniestro se registró a unos 25 kilómetros al sur de Winifreda y no hubo que lamentar víctimas.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 9.10.57 AM (3)

El conductor y su acompañante, oriundos de Córdoba, lograron salir ilesos, aunque en cuestión de minutos perdieron todo. En menos de diez minutos el fuego les consumió alrededor de 40 millones de pesos: el tráiler, la camioneta y las 4 piletas. 

WhatsApp Image 2025-11-11 at 9.10.57 AM
Personal Policial de Winifreda y Bomberos Voluntarios de esa localidad trabajaron en el lugar. 

LLAMAS EN EL TRAILER

Según el testimonio brindado a la policía, un desperfecto en el tráiler habría originado las llamas que rápidamente se extendieron hacia la camioneta y el cargamento. Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego, que también afectó la banquina y parte del campo lindante a la ruta.

Las pérdidas fueron totales: el vehículo, el tráiler y las cuatro piletas quedaron reducidos a cenizas.

MÁS INFP, MÁS INFOHUELLA:

leuvucoodTurismo en estado de abandono en el oeste:  Leuvucó, un mojón de cultura ranquel sin señalizar
WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.04.13 AM - copiaUn Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino
dafasslebroodDAFAS presentó los relatos premiados del concurso “En los últimos 40 años”
lahumadaddscallePreocupación en La Humada: empleados municipales aún no cobraron su sueldo
Galería APN - 2025-11-10T073918.672La telefonía 4G llega a Carro Quemado

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.04.13 AM - copia

Un Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

Cuando arrancó Instagram, el algoritmo parecía dominar las publicaciones. Había quienes pedían tacos para sacarse una foto con la inscripción “acá comiendo tacos”. Por suerte, no todo es patrimonio de esos mandatos: hay quienes encuentran en el día a día, en lo genuino de sus quehaceres, una cámara prendida para mostrar lo que son… acá, en el oeste pampeano, a la orilla del Salado y desde un campo con nombre a grito campero: El Relincho.

Galería APN - 2025-11-10T073918.672

La telefonía 4G llega a Carro Quemado

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

El Gobierno de La Pampa continúa avanzando en su plan de expansión de la cobertura de telefonía móvil, con obras que permitirán llevar señal celular a localidades que históricamente no contaban con este servicio esencial, una de ellas es Carro Quemado.

Galería APN - 2025-11-04T081628.465

Más de mil docentes, psicopedagogos y directores capacitados en inclusión educativa

InfoHuella
Zonales04 de noviembre de 2025

En el Salón Luther King de la capital pampeana, finalizaron hoy las formaciones destinadas a docentes de apoyo a la inclusión, psicopedagogos y directores de todos los niveles y modalidades, en torno a la educación inclusiva. Ambas acciones formaron parte de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Banco de La Pampa.

Lo más visto
Galería APN - 2025-11-10T073918.672

La telefonía 4G llega a Carro Quemado

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

El Gobierno de La Pampa continúa avanzando en su plan de expansión de la cobertura de telefonía móvil, con obras que permitirán llevar señal celular a localidades que históricamente no contaban con este servicio esencial, una de ellas es Carro Quemado.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.04.13 AM - copia

Un Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

Cuando arrancó Instagram, el algoritmo parecía dominar las publicaciones. Había quienes pedían tacos para sacarse una foto con la inscripción “acá comiendo tacos”. Por suerte, no todo es patrimonio de esos mandatos: hay quienes encuentran en el día a día, en lo genuino de sus quehaceres, una cámara prendida para mostrar lo que son… acá, en el oeste pampeano, a la orilla del Salado y desde un campo con nombre a grito campero: El Relincho.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día