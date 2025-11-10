Preocupación en La Humada: empleados municipales aún no cobraron su sueldo

Según indicaron fuentes consultadas por InfoHuella, el mes pasado los salarios de septiembre se depositaron recién el 6 de octubre, mientras que en los últimos meses el municipio dejó de abonar los sueldos el último día hábil, como era habitual.

“Los que cobran en fecha son los empleados que están por día, pero los que estamos en planta permanente somos los que, a la fecha, aún no hemos cobrado el mes de octubre”, señaló un trabajador municipal en diálogo con InfoHuella.

La demora en los pagos no se limita al personal de planta. En octubre, las dietas del Concejo Deliberante correspondientes a septiembre se abonaron el día 22, con más de 20 días de retraso.

InfoHuella intentó dialogar con el intendente Marcelo Borgna para conocer los motivos de la demora, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

De manera extraoficial, trascendió que este lunes se estaría efectivizando el pago correspondiente al mes de octubre.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: