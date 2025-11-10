Preocupación en La Humada: empleados municipales aún no cobraron su sueldo

Un Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino
Cuando arrancó Instagram, el algoritmo parecía dominar las publicaciones. Había quienes pedían tacos para sacarse una foto con la inscripción “acá comiendo tacos”. Por suerte, no todo es patrimonio de esos mandatos: hay quienes encuentran en el día a día, en lo genuino de sus quehaceres, una cámara prendida para mostrar lo que son… acá, en el oeste pampeano, a la orilla del Salado y desde un campo con nombre a grito campero: El Relincho.