Preocupación en La Humada: empleados municipales aún no cobraron su sueldo

Los empleados municipales de planta permanente de La Humada manifestaron su preocupación ante la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de octubre, que —a la fecha, 10 de noviembre— aún no se han efectivizado.

Zonales10 de noviembre de 2025
Según indicaron fuentes consultadas por InfoHuella, el mes pasado los salarios de septiembre se depositaron recién el 6 de octubre, mientras que en los últimos meses el municipio dejó de abonar los sueldos el último día hábil, como era habitual.

Turismo en estado de abandono en el oeste:  Leuvucó, un mojón de cultura ranquel sin señalizar

“Los que cobran en fecha son los empleados que están por día, pero los que estamos en planta permanente somos los que, a la fecha, aún no hemos cobrado el mes de octubre”, señaló un trabajador municipal en diálogo con InfoHuella.
La demora en los pagos no se limita al personal de planta. En octubre, las dietas del Concejo Deliberante correspondientes a septiembre se abonaron el día 22, con más de 20 días de retraso.

InfoHuella intentó dialogar con el intendente Marcelo Borgna para conocer los motivos de la demora, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

De manera extraoficial, trascendió que este lunes se estaría efectivizando el pago correspondiente al mes de octubre.

Un Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

Cuando arrancó Instagram, el algoritmo parecía dominar las publicaciones. Había quienes pedían tacos para sacarse una foto con la inscripción "acá comiendo tacos". Por suerte, no todo es patrimonio de esos mandatos: hay quienes encuentran en el día a día, en lo genuino de sus quehaceres, una cámara prendida para mostrar lo que son… acá, en el oeste pampeano, a la orilla del Salado y desde un campo con nombre a grito campero: El Relincho.

La telefonía 4G llega a Carro Quemado

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

El Gobierno de La Pampa continúa avanzando en su plan de expansión de la cobertura de telefonía móvil, con obras que permitirán llevar señal celular a localidades que históricamente no contaban con este servicio esencial, una de ellas es Carro Quemado.

Más de mil docentes, psicopedagogos y directores capacitados en inclusión educativa

InfoHuella
Zonales04 de noviembre de 2025

En el Salón Luther King de la capital pampeana, finalizaron hoy las formaciones destinadas a docentes de apoyo a la inclusión, psicopedagogos y directores de todos los niveles y modalidades, en torno a la educación inclusiva. Ambas acciones formaron parte de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Banco de La Pampa.

La telefonía 4G llega a Carro Quemado

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

El Gobierno de La Pampa continúa avanzando en su plan de expansión de la cobertura de telefonía móvil, con obras que permitirán llevar señal celular a localidades que históricamente no contaban con este servicio esencial, una de ellas es Carro Quemado.

DAFAS presentó los relatos premiados del concurso "En los últimos 40 años"

InfoHuella
Provinciales10 de noviembre de 2025

En coincidencia con "Octubre, Mes de las Personas de Edad" y del 40° aniversario institucional, se concretó la cuarta edición del Concurso de Relatos "En los últimos 40 años" organizado por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS). Entre las producciones seleccionadas del concurso, sobresalieron la creatividad y la emotividad de las personas participantes que representaron a 19 localidades pampeanas.

Un Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino

InfoHuella
Zonales10 de noviembre de 2025

Cuando arrancó Instagram, el algoritmo parecía dominar las publicaciones. Había quienes pedían tacos para sacarse una foto con la inscripción "acá comiendo tacos". Por suerte, no todo es patrimonio de esos mandatos: hay quienes encuentran en el día a día, en lo genuino de sus quehaceres, una cámara prendida para mostrar lo que son… acá, en el oeste pampeano, a la orilla del Salado y desde un campo con nombre a grito campero: El Relincho.

