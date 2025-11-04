Cayó granizo en la zona de Acha y Padre Buodo: tuvieron que cortar la ruta 35

Una intensa granizada se registró en la localidad de General Acha y la zona durante la tarde de este lunes. En la zona de Padre Buodo, la ruta nacional 35 quedó cubierta de granizo y, por varios minutos, estuvo intransitable.

También la granizada afectó la ruta nacional 152. Las autoridades policiales pidieron circular con precaución. 

Fuente: Diario Textual.

Más de mil docentes, psicopedagogos y directores capacitados en inclusión educativa

Zonales04 de noviembre de 2025

En el Salón Luther King de la capital pampeana, finalizaron hoy las formaciones destinadas a docentes de apoyo a la inclusión, psicopedagogos y directores de todos los niveles y modalidades, en torno a la educación inclusiva. Ambas acciones formaron parte de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Banco de La Pampa.

La Humada: entregaron fondos a emprendimientos locales

Zonales29 de octubre de 2025

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, entregó a más de 7 millones de pesos al sector emprendedor de La Humada. Corresponden a fondos de los programas de Desarrollo de la Economía Social, Desarrollo Productivo y Participación Comunitaria destinados a fortalecer el desarrollo del entramado productivo en la localidad.

“Morpho Azul”: un corto pampeano de Belkis Martín a propósito de la persistencia del mirar

Provinciales04 de noviembre de 2025

El cortometraje “Morpho Azul”, dirigido por Belkis Martín, fue uno de los ganadores del Premio Historias Breves 2022, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa. Con una duración de 14 minutos y filmado íntegramente en Santa Rosa, esta producción pampeana propone una experiencia visual y sensorial que invita a contemplar la belleza de lo pequeño.

