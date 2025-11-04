Cayó granizo en la zona de Acha y Padre Buodo: tuvieron que cortar la ruta 35

Más de mil docentes, psicopedagogos y directores capacitados en inclusión educativa
En el Salón Luther King de la capital pampeana, finalizaron hoy las formaciones destinadas a docentes de apoyo a la inclusión, psicopedagogos y directores de todos los niveles y modalidades, en torno a la educación inclusiva. Ambas acciones formaron parte de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Banco de La Pampa.