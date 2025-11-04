Cayó granizo en la zona de Acha y Padre Buodo: tuvieron que cortar la ruta 35

Te puede interesar

Más de mil docentes, psicopedagogos y directores capacitados en inclusión educativa InfoHuella Zonales 04 de noviembre de 2025 En el Salón Luther King de la capital pampeana, finalizaron hoy las formaciones destinadas a docentes de apoyo a la inclusión, psicopedagogos y directores de todos los niveles y modalidades, en torno a la educación inclusiva. Ambas acciones formaron parte de un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Banco de La Pampa.

Retienen en Victorica el Minibús Municipal de Santa Isabel por Irregularidades InfoHuella Zonales 03 de noviembre de 2025 Personal del Puesto Caminero Victorica retuvo en la noche del domingo un minibús perteneciente al municipio de Santa Isabel tras constatar diversas irregularidades en la documentación y habilitaciones del vehículo. Llevaba alumnos y fue interceptado luego de una denuncia.

Tres empleados detenidos: denuncia que le carnearon un animal vacuno adentro del campo InfoHuella Zonales 31 de octubre de 2025 La Coordinación Zona Oeste de la UR-I sostuvo que se iniciaron actuaciones judiciales por una “investigación preliminar” en torno a un presunto caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural ubicado en la provincia de San Luis, con parte de su extensión en territorio pampeano.

La Humada: entregaron fondos a emprendimientos locales InfoHuella Zonales 29 de octubre de 2025 El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, entregó a más de 7 millones de pesos al sector emprendedor de La Humada. Corresponden a fondos de los programas de Desarrollo de la Economía Social, Desarrollo Productivo y Participación Comunitaria destinados a fortalecer el desarrollo del entramado productivo en la localidad.

“El Desarreglo”, el grupo folclórico integrado por el victoriquense Gustavo Rebollo presenta Usanzas InfoHuella Zonales 28 de octubre de 2025 La música de raíz folclórica argentina tiene nuevos sonidos para descubrir. El grupo El Desarreglo, integrado por músicos pampeanos entre los que se encuentra el victoriquense Gustavo Rebollo, presentó su disco debut titulado Usanzas, disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube Music.