El mapa de La Pampa luego de las elecciones: 12 Departamentos para el PJ, 9 de LLA y un empate
El mapa electoral pampeano se tiñó de celeste y violeta: el Frente Defendamos La Pampa ganó en 12 departamentos, La Libertad Avanza en 9. Y en el sur, Lihué Calel fue el Departamento donde un empate exacto lo pintó de ambos colores.Zonales27 de octubre de 2025InfoHuella
Este domingo 26 de octubre, La Pampa celebró elecciones legislativas para renovar tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Con el 96 % de las mesas escrutadas, el Frente Defendamos La Pampa (PJ) se impuso con el 44,59 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 43,56 %. En tercer lugar, lejos de la disputa principal, quedó Cambia La Pampa (UCR) con el 8,59 %.
El mapa provincial quedó dividido: 12 departamentos se pintaron del color celeste del peronismo, mientras que 9 se tiñeron del color violeta libertario. En tanto, el Departamento Lihué Calel mostró un resultado singular: un empate exacto de 80 votos por fuerza política, lo que lo dejó sin color definido en la representación gráfica oficial.
La jornada se desarrolló con normalidad en toda la provincia y marcó la primera experiencia de votación con boleta única papel (BUP), modalidad que se implementó este año en todo el país.
Elecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel
Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).
