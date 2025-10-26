En Santa Isabel se impuso el PJ por más de 400 votos sobre la LLA

ELECCIONES 2025 DPTO LOV (1)Datos provisorios: En Victorica se impone el Frente del PJ Defendemos La Pampa
algarroboffdrEn Algarrobo del Águila triunfó Defendemos La Pampa
telenggfEn Telén el triunfo fue para el Frente Defendemos La Pampa
carroddsEn Carro Quemado se impuso el Frente Defendemos La Pampa
chaleo ELECCIONES 2025 DPTO CHALILEOEn Emilio Mitre ganó el Frente Defendamos La Pampa
polardddLa Pampa: votó el 70 % del padrón y los primeros resultados hablan de una polarización
valorganollMónica Valor festejó el triunfo de su lista en Luan Toro por más de 300 votos a favor del PJ
loventtrreEn Loventuel ganó el Frente Defendemos La Pampa
WhatsApp Image 2025-10-24 at 1.52.26 PM

Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas

InfoHuella
Provinciales24 de octubre de 2025

Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

eleccdd

Elecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel

InfoHuella
26 de octubre de 2025

Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

