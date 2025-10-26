En Santa Isabel se impuso el PJ por más de 400 votos sobre la LLA

Datos provisorios: En Victorica se impone el Frente del PJ Defendemos La Pampa
Si bien aún no hay datos oficiales, la tendencia irreversible es a favor del PJ.
Mirá los datos en la infografía.
El PJ se impone en localidades del Departamento Loventué. Hasta acá, ganó en Loventuel, Carro Quemado y triunfa en Telén.
La actual intendenta y candidata a diputada nacional por el Frente Defendemos La Pampa logró un triunfo en su localidad. Mirá los resultados.
La lista encabezada por Ferrán se impuso en Loventuel por una amplia mayoría.
Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).
