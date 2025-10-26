La Pampa: votó el 70 % del padrón y los primeros resultados hablan de una polarización

Te puede interesar

¿Qué significa hacer cerámica en La Pampa?: se viene un Festival de Alfarería InfoHuella Provinciales 25 de octubre de 2025 El Colectivo de Ceramistas Pampeanos anunció la realización del II Festival de Alfarería de La Pampa. Será los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Complejo Cultural El Molino de Santa Rosa y las actividades se desarrollarán desde las 9 hasta las 20 horas. Están dirigidas tanto a ceramistas y alfareros como al público general interesado.

Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas InfoHuella Provinciales 24 de octubre de 2025 Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Páginas de andenes de un territorio que late: autora victoriquense presentó su libro en Pico InfoHuella Provinciales 18 de octubre de 2025 Magalí Gómez Sierra - docente universitaria oriunda de Victorica - presentó su libro sobre la historia y las luchas ferroviarias pampeanas en un encuentro que unió memoria, arte y comunidad en el Museo Maracó.

Depositarán el tercer pago de Becas Provinciales InfoHuella Provinciales 16 de octubre de 2025 Entre los días 20 y 24 de octubre inclusive, se concretará el tercer pago correspondiente a las Becas Provinciales. El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que las becas incluyen a estudiantes de los niveles Secundario y Superior.

La Magistratura elevó diez ternas para ocupar Fiscalías InfoHuella Provinciales 15 de octubre de 2025 El Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo Provincial diez ternas para ocupar cargos en fiscalías, destacándose las cuatro especializadas en delitos rurales por ser la primera vez que se concursaron.