Datos provisorios: En Victorica se impone el Frente del PJ Defendemos La Pampa
Si bien aún no hay datos oficiales, la tendencia irreversible es a favor del PJ.Zonales26 de octubre de 2025InfoHuella
MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA.COM.AR
En Algarrobo del Águila triunfó Defendemos La Pampa
En Telén el triunfo fue para el Frente Defendemos La Pampa
Mirá los datos en la infografía.
En Carro Quemado se impuso el Frente Defendemos La Pampa
El PJ se impone en localidades del Departamento Loventué. Hasta acá, ganó en Loventuel, Carro Quemado y triunfa en Telén.
Mónica Valor festejó el triunfo de su lista en Luan Toro por más de 300 votos a favor del PJ
La actual intendenta y candidata a diputada nacional por el Frente Defendemos La Pampa logró un triunfo en su localidad. Mirá los resultados.
En Loventuel ganó el Frente Defendemos La Pampa
La lista encabezada por Ferrán se impuso en Loventuel por una amplia mayoría.
Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas
Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.
Pasó en Victorica: le escribió insultos por Facebook y terminó con una condena penal
Una querella en Victorica por calumnias e injurias en redes sociales derivó en una condena penal.
Elecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel
Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).
Ruta 13: un colectivo con 47 estudiantes y una camioneta chocaron con un animal vacuno suelto
En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5 de la mañana, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 13, a unos 15 kilómetros al sur del Puesto Caminero El Durazno.
Allanamiento en Victorica durante la jornada electoral
Pasado el mediodía de este domingo, agentes del Grupo Especial de la Policía de La Pampa realizan un allanamiento en un domicilio del barrio Polideportivo de Victorica.