En Algarrobo del Águila triunfó Defendemos La Pampa

Allanamientos: Victorica en una red de comercialización de drogas InfoHuella Provinciales 24 de octubre de 2025 Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en General Pico y otras localidades que permitieron desarticular circuitos de distribución de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Elecciones legislativa: La Pampa va a las urnas y debuta la Boleta Única de Papel InfoHuella 26 de octubre de 2025 Este domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos y pampeanas están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán tres diputados nacionales por la provincia. En total, compiten cinco listas —cuatro frentes y un partido— y por primera vez en La Pampa se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Ruta 13: un colectivo con 47 estudiantes y una camioneta chocaron con un animal vacuno suelto InfoHuella Zonales 26 de octubre de 2025 En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5 de la mañana, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 13, a unos 15 kilómetros al sur del Puesto Caminero El Durazno.