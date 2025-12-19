MIRÁ EL VIDEO. En diálogo con El Minuto de InfoHuella, David García, director de Defensa Civil, confirmó que la situación se encuentra controlada.
En la zona rural de Luan Toro cayó granizo
Mirá las imágenes.ZonalesAyerInfoHuella
Santa Isabel: una grúa de la APE chocó un arco de ingreso que cayó sobre una camioneta y dejó un operario herido
Ocurrió este jueves por la mañana en Santa Isabel, cuando una grúa perteneciente a la Administración Provincial de Energía (APE) colisionó contra un arco de concreto ubicado en el acceso a la pista de aterrizaje. La estructura se quebró en su base y cayó sobre la cabina del vehículo, provocando lesiones a un operario.
La Humada: de las seis viviendas del IPAV, dos ya fueron entregadas y cuatro siguen abandonadas desde hace casi tres años
De las seis viviendas construidas por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en La Humada, dos fueron entregadas recientemente, mientras que las cuatro restantes continúan sin finalizar, en estado de abandono y con un avanzado deterioro, pese a haber sido adjudicadas en 2023.
Viajaban de Rosario al sur y volcaron cerca de El Durazno
Un siniestro vial se registró en la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 125, en el tramo comprendido entre el Puesto Caminero de El Durazno y Chacharramendi, cuando una camioneta Ford Ranger que se dirigía desde Rosario hacia Rincón de los Sauces, Neuquén, protagonizó un vuelco.
Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social
En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.
Hurto y rápido esclarecimiento en Victorica: recuperan un vehículo sustraído en la vía pública
Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.
Le dijeron a la Policía que estaban vareando perros, pero habían cazado un ñandú
Durante un patrullaje preventivo, personal de la División Seguridad Rural UR-I detectó una infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre, en un camino vecinal ubicado al noreste de la ciudad de Santa Rosa.
En la zona rural de Luan Toro cayó granizo
Mirá las imágenes.