En la zona rural de Luan Toro cayó granizo

Mirá las imágenes.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 9.26.42 AMLe dijeron a la Policía que estaban vareando perros, pero habían cazado un ñandú
fuegooaddedEn Victorica: está controlado el incendio del campo La Legua
apechoquedddeSanta Isabel: una grúa de la APE chocó un arco de ingreso que cayó sobre una camioneta y dejó un operario herido
cassalahumaddsLa Humada: de las seis viviendas del IPAV, dos ya fueron entregadas y cuatro siguen abandonadas desde hace casi tres años
stasabelroboofdSanta Isabel: demoraron a un hombre cuando huía con una bomba y una pala robada
moyanoffesdcAlejandra Moyano juró como fiscal y se desempeñará en la Fiscalía de Género
vuelcoodeeed

Viajaban de Rosario al sur y volcaron cerca de El Durazno

InfoHuella
ZonalesEl miércoles

Un siniestro vial se registró en la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 125, en el tramo comprendido entre el Puesto Caminero de El Durazno y Chacharramendi, cuando una camioneta Ford Ranger que se dirigía desde Rosario hacia Rincón de los Sauces, Neuquén,  protagonizó un vuelco.

Galería APN - 2025-12-14T194131.496

Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social

InfoHuella
Zonales14 de diciembre de 2025

En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.

Lo más visto
