En la zona rural de Luan Toro cayó granizo

Santa Isabel: una grúa de la APE chocó un arco de ingreso que cayó sobre una camioneta y dejó un operario herido InfoHuella Zonales El jueves Ocurrió este jueves por la mañana en Santa Isabel, cuando una grúa perteneciente a la Administración Provincial de Energía (APE) colisionó contra un arco de concreto ubicado en el acceso a la pista de aterrizaje. La estructura se quebró en su base y cayó sobre la cabina del vehículo, provocando lesiones a un operario.

Viajaban de Rosario al sur y volcaron cerca de El Durazno InfoHuella Zonales El miércoles Un siniestro vial se registró en la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 125, en el tramo comprendido entre el Puesto Caminero de El Durazno y Chacharramendi, cuando una camioneta Ford Ranger que se dirigía desde Rosario hacia Rincón de los Sauces, Neuquén, protagonizó un vuelco.

Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social InfoHuella Zonales 14 de diciembre de 2025 En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.