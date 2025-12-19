Le dijeron a la Policía que estaban vareando perros, pero habían cazado un ñandú

Alejandra Moyano juró como fiscal y se desempeñará en la Fiscalía de Género
Ante el Procurador General del Ministerio Público de La Pampa, Mario Bongianino, Alejandra Moyano juró este martes como fiscal en la Primera Circunscripción Judicial.
Durante un patrullaje preventivo, personal de la División Seguridad Rural UR-I detectó una infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre, en un camino vecinal ubicado al noreste de la ciudad de Santa Rosa.
Según la información oficial enviada a InfoHuella, los efectivos observaron una camioneta pick up Ford Ranger detenida a la vera del camino. Al identificar el vehículo, los agentes se entrevistaron con dos personas, quienes manifestaron que se encontraban vareando canes dentro de un predio privado cercano.
Un ñandú sin vida
Ante esta situación, el personal policial ingresó al campo con el objetivo de verificar si había otras personas en el lugar. En ese contexto, se localizó a un tercer individuo, quien tenía en su poder un ñandú sin vida.
Como consecuencia del hecho, los tres involucrados fueron trasladados a la Unidad, donde se los notificó de la causa judicial iniciada por infracción a la Ley 1194. En tanto, el ejemplar de fauna silvestre hallado sin vida fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad competente para su posterior incineración.
