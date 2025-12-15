Solicitan colaboración para dar con el paradero de una adolescente en Santa Rosa

El Ministerio Público solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Kimberley Brisa María Aguirre, una adolescente de 17 años, de la ciudad de Santa Rosa.

Según se informó oficialmente, la joven se ausentó el día 11 de diciembre, en horas de la tarde, motivo por el cual se activó el pedido de búsqueda correspondiente, en el marco de una causa que tramita ante la Fiscalía de causas no penales y derivadas del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

Kimberley mide aproximadamente 1,63 metros, es de contextura física robusta, posee cabello lacio a la altura de los hombros, de color negro, con flequillo teñido de color rosa. Además, presenta piercings a ambos lados del labio inferior, en la lengua, en la ceja y en la nariz.

Desde el Ministerio Público se solicita que cualquier información que pueda resultar útil para localizar a la adolescente sea comunicada de manera inmediata a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia UR-I, ubicada en calle Güemes 378, de Santa Rosa.
📞 Teléfonos: 02954-437608 o 422755
📧 Correo electrónico: [email protected]
También puede aportarse información en la dependencia policial más cercana.

