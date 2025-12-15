Solicitan colaboración para dar con el paradero de una adolescente en Santa Rosa

InfoHuellaZonalesEl sábado
Las bandas Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu informaron que no se presentaron el viernes 12 de diciembre en la localidad de Santa Isabel, en el marco de la 33ª Fiesta Provincial del Chivito porque desde la organización del evento no cumplieron con el contrato.
Dos hechos delictivos ocurridos en Victorica fueron esclarecidos en las últimas horas a partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal policial, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial.
En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes. El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.
Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.
En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.