Confluencia presentó su fórmula para el Decanato de Humanas rumbo a las elecciones de la UNLPam 2026

Impulsan la creación del ítem bancario “Cuota Alimentaria” para proteger los fondos destinados a la crianza de las infancias y adolescencias
La diputada provincial Liliana Robledo presentó un proyecto de resolución que solicita al Banco de La Pampa y a todas las entidades financieras que operan en la provincia la incorporación del concepto “Cuota Alimentaria” como categoría específica de depósito. La medida apunta a garantizar que estos fondos sean identificados correctamente y queden protegidos frente a retenciones, débitos automáticos o compensaciones bancarias.