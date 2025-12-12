Confluencia presentó su fórmula para el Decanato de Humanas rumbo a las elecciones de la UNLPam 2026

La agrupación Confluencia, que conduce la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa desde hace más de veinte años, oficializó la fórmula para competir por el Decanato en las elecciones generales previstas para abril de 2026.

Provinciales12 de diciembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
unlpam,humanas2026

La propuesta está integrada por el Dr. Eric Morales Schmuker, actual Secretario Académico y docente-investigador de la sede Santa Rosa, y la Lic. Verónica Delgado, Consejera Directiva, directora del Departamento de Educación Primaria y docente-investigadora en la sede General Pico.

La presentación se realizó en un encuentro que reunió a alrededor de un centenar de integrantes de la comunidad universitaria y representantes de los distintos claustros. Las actuales autoridades de la Facultad, Beatriz Cossio y Verónica Zucchini, fueron las encargadas de anunciar la fórmula, acompañadas por referentes de los claustros Docentes y Graduados de los nueve departamentos que conforman la unidad académica en sus dos sedes (Santa Rosa y General Pico), además del Colegio de la UNLPam.

Desde Confluencia destacaron que la dupla Morales Schmuker–Delgado expresa “la potencia de la renovación generacional”, junto con un fuerte compromiso político, académico y social. En ese marco, la agrupación subrayó que apuesta a sostener y fortalecer los vínculos de la Facultad con organizaciones sociales, movimientos gremiales y sectores comunitarios, particularmente en un contexto que definieron como “adverso para la Educación Pública, la Universidad y los Derechos Humanos”.

La plataforma política difundida plantea dos ejes centrales para el próximo período de gestión. Por un lado, la resistencia, orientada a defender la Educación Superior como derecho humano y garantizar una universidad pública, gratuita, laica, de calidad, inclusiva y diversa. Por otro, la transformación, a través de una revisión integral de los planes de estudio, el fortalecimiento de los programas institucionales y la jerarquización del trabajo docente y nodocente.

Con esta proclamación, Confluencia inicia formalmente el camino hacia los comicios universitarios de 2026, donde buscará renovar la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas por un nuevo período.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

WhatsApp Image 2025-12-12 at 9.33.30 AMUATRE detectó irregularidades laborales en un establecimiento rural de Santa Isabel
plataautomatLuan Toro y Loventuel garantizan sueldo y aguinaldo en un contexto económico adverso
solarapnparquesolarfdConvocatoria curricular: inscriben docentes para la nueva Tecnicatura en Energías Renovables en Victorica
Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Minuto moneda (Video) (3)AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura: Servicios Profesionales para el Desarrollo Territorial en La Pampa y Buenos Aires
Incendio en cercanías de VictoricaIncendio en un campo ubicado en cercanías del Puesto Caminero Victorica
alfaddedNaty, la emprendedora de los alfajores artesanales en Telén
postesverdesrred1Victorica: La Patrulla Rural incautó 400 postes transportados de forma irregular
WhatsApp Image 2025-12-07 at 4.03.52 PM (2)Exquisito recital en Victorica: La Delio Valdez celebró los 80 años de la Cevic y agradeció a Peirone por sus inicios
tractorentrerrEn Entre Ríos, un gesto de respeto: levantó la sembradora para no dañar un nido de ñandú
luchacolecttddSalud Mental interviene en Victorica: “Si los laberintos son personales, las salidas son colectivas”
Copia de Copia de INFOHUELLA TOPO (Post de Instagram (45))Impulsan la creación del ítem bancario “Cuota Alimentaria” para proteger los fondos destinados a la crianza de las infancias y adolescencias
WhatsApp Image 2025-12-03 at 8.33.47 AM“El otro monte”: y un día el tiempo se detuvo en los caldenes y en una técnica fotográfica del siglo XIX
commmddsTristeza en Telén: Docentes de la Escuela 9 expresan preocupación por la reducción del servicio del comedor municipal
commmddsTristeza en Telén: Docentes de la Escuela 9 expresan preocupación por la reducción del servicio del comedor municipal
Te puede interesar
Copia de Copia de INFOHUELLA TOPO (Post de Instagram (45))

Impulsan la creación del ítem bancario “Cuota Alimentaria” para proteger los fondos destinados a la crianza de las infancias y adolescencias

InfoHuella
Provinciales05 de diciembre de 2025

La diputada provincial Liliana Robledo presentó un proyecto de resolución que solicita al Banco de La Pampa y a todas las entidades financieras que operan en la provincia la incorporación del concepto “Cuota Alimentaria” como categoría específica de depósito. La medida apunta a garantizar que estos fondos sean identificados correctamente y queden protegidos frente a retenciones, débitos automáticos o compensaciones bancarias.

unlpaenterrtrr

Ahora el Programa UNLPam en el Territorio es en toda la provincia

InfoHuella
Provinciales01 de diciembre de 2025

Esta mañana en el Aula Magna, el Rector de la UNLPam, Oscar Daniel Alpa y el Gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto presidieron el acto de lanzamiento de la segunda etapa del Programa "La UNLPam en el Territorio" junto a Intendentas/es y Presidentas/es de Comisiones de Fomento de nuestra provincia.

Lo más visto
alfadded

Naty, la emprendedora de los alfajores artesanales en Telén

InfoHuella
Zonales10 de diciembre de 2025

El espíritu emprendedor volvió a dar frutos en Telén. Esta vez, de la mano de Natalia Figueroa, reconocida por sus tortas temáticas y trabajos de pastelería, quien decidió dar un paso más y lanzar su propio emprendimiento de alfajores artesanales con identidad local.

Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Minuto moneda (Video) (3)

AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura: Servicios Profesionales para el Desarrollo Territorial en La Pampa y Buenos Aires

InfoHuella
Publicidad10 de diciembre de 2025

AXIS Ingeniería Civil y Agrimensura es una firma integrada por jóvenes profesionales especializados en ingeniería civil, topografía y agrimensura, comprometidos con brindar soluciones técnicas de alta precisión para el desarrollo de obras públicas y privadas. Nuestro trabajo se sustenta en la calidad, la innovación y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día