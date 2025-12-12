Confluencia presentó su fórmula para el Decanato de Humanas rumbo a las elecciones de la UNLPam 2026

La propuesta está integrada por el Dr. Eric Morales Schmuker, actual Secretario Académico y docente-investigador de la sede Santa Rosa, y la Lic. Verónica Delgado, Consejera Directiva, directora del Departamento de Educación Primaria y docente-investigadora en la sede General Pico.

La presentación se realizó en un encuentro que reunió a alrededor de un centenar de integrantes de la comunidad universitaria y representantes de los distintos claustros. Las actuales autoridades de la Facultad, Beatriz Cossio y Verónica Zucchini, fueron las encargadas de anunciar la fórmula, acompañadas por referentes de los claustros Docentes y Graduados de los nueve departamentos que conforman la unidad académica en sus dos sedes (Santa Rosa y General Pico), además del Colegio de la UNLPam.

Desde Confluencia destacaron que la dupla Morales Schmuker–Delgado expresa “la potencia de la renovación generacional”, junto con un fuerte compromiso político, académico y social. En ese marco, la agrupación subrayó que apuesta a sostener y fortalecer los vínculos de la Facultad con organizaciones sociales, movimientos gremiales y sectores comunitarios, particularmente en un contexto que definieron como “adverso para la Educación Pública, la Universidad y los Derechos Humanos”.

La plataforma política difundida plantea dos ejes centrales para el próximo período de gestión. Por un lado, la resistencia, orientada a defender la Educación Superior como derecho humano y garantizar una universidad pública, gratuita, laica, de calidad, inclusiva y diversa. Por otro, la transformación, a través de una revisión integral de los planes de estudio, el fortalecimiento de los programas institucionales y la jerarquización del trabajo docente y nodocente.

Con esta proclamación, Confluencia inicia formalmente el camino hacia los comicios universitarios de 2026, donde buscará renovar la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas por un nuevo período.

