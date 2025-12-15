Otro choque en el cruce de las rutas 35 y 18: murió una persona

Una persona murió en la mañana de este lunes en un siniestro en el cruce de las rutas 35 y 18, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Rosa, informaron fuentes vinculadas a la investigación a Diario Textual.

ProvincialesHace 3 horasInfoHuellaInfoHuella
textuaddseds

En este sector, pese a que hay buena visibilidad, se han registrado durante este 2025 varios choques fatales.

Fuente y foto: Diario Textual.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

Copia de Copia de Copia de Hisatoriaaaa (1200 x 788 px)Solicitan colaboración para dar con el paradero de una adolescente en Santa Rosa
luccddedEl “modelo Jorge” a full: el plan de campaña del intendente Di Nápoli
Copia de Copia de Copia de IVT ENFERMERIA (1)Cena Show en Victorica: Fer Pereyra se presenta en Berlín y las entradas ya están a la venta
combonaddfdVictorica: En Don Oscar sigue vigente el Combo Navideño que tiene de todo por 20 mil pesos
Galería APN - 2025-12-14T194131.496Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social
Últimas noticias
Te puede interesar
Copia de Copia de INFOHUELLA TOPO (Post de Instagram (45))

Impulsan la creación del ítem bancario “Cuota Alimentaria” para proteger los fondos destinados a la crianza de las infancias y adolescencias

InfoHuella
Provinciales05 de diciembre de 2025

La diputada provincial Liliana Robledo presentó un proyecto de resolución que solicita al Banco de La Pampa y a todas las entidades financieras que operan en la provincia la incorporación del concepto “Cuota Alimentaria” como categoría específica de depósito. La medida apunta a garantizar que estos fondos sean identificados correctamente y queden protegidos frente a retenciones, débitos automáticos o compensaciones bancarias.

Lo más visto
secuestranndedre

Un detenido en Victorica: secuestran cocaína y realizan allanamientos

InfoHuella
ZonalesAyer

En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes.  El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.

Galería APN - 2025-12-14T194131.496

Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social

InfoHuella
ZonalesAyer

En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día