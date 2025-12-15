Otro choque en el cruce de las rutas 35 y 18: murió una persona

Lo más visto

En Santa Isabel: no actuaron Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu y sostienen que fue por falta de pago InfoHuella Zonales El sábado Las bandas Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu informaron que no se presentaron el viernes 12 de diciembre en la localidad de Santa Isabel, en el marco de la 33ª Fiesta Provincial del Chivito porque desde la organización del evento no cumplieron con el contrato.

Victorica: esclarecieron un robo en el Comedor Municipal y un hurto en la vía pública InfoHuella Zonales Ayer Dos hechos delictivos ocurridos en Victorica fueron esclarecidos en las últimas horas a partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal policial, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Un detenido en Victorica: secuestran cocaína y realizan allanamientos InfoHuella Zonales Ayer En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes. El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.

Hurto y rápido esclarecimiento en Victorica: recuperan un vehículo sustraído en la vía pública InfoHuella Zonales Ayer Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.