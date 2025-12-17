Alejandra Moyano juró como fiscal y se desempeñará en la Fiscalía de Género

Ante el Procurador General del Ministerio Público de La Pampa, Mario Bongianino, Alejandra Moyano juró este martes como fiscal en la Primera Circunscripción Judicial.

Tras el acto de jura, Moyano comenzó a desempeñarse en la Fiscalía Temática en la I Circunscripción del Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que la Fiscalía de Género cumple un rol clave en el abordaje de causas vinculadas a la violencia por razones de género, delitos contra la integridad sexual y otras situaciones que requieren un tratamiento especializado y con perspectiva de derechos.

Mantener una rutina de entrenamiento sostenida requiere más que constancia: también exige una alimentación alineada con los objetivos físicos. En este punto, las viandas saludables y proteicas se convierten en aliadas clave para quienes desean rendir mejor sin perder tiempo cocinando. En Buenos Aires, Kino se presenta como una de las opciones más completas y prácticas para cubrir esa necesidad.

En un contexto donde la atención médica evoluciona hacia modelos más humanos, personalizados y accesibles, el rol del cuidador domiciliario se vuelve cada vez más esencial. Esta figura representa un puente entre la asistencia profesional y el entorno familiar, permitiendo a pacientes con diferentes niveles de dependencia recibir atención en su hogar, con calidez y profesionalismo.

