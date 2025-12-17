Alejandra Moyano juró como fiscal y se desempeñará en la Fiscalía de Género

Te puede interesar

Familiares denuncian inacción policial por la desaparición de un pampeano en Caleta Olivia InfoHuella Provinciales El lunes La familia Mario César García, un hombre de 50 años oriundo de La Pampa y radicado desde hace años en Caleta Olivia, Santa Cruz denunció públicamente la presunta inacción y demoras de la policía y la Fiscalía local tras su desaparición el pasado 8 de diciembre de 2025.

En Santa Rosa: solicitan colaboración urgente para dar con el paradero de una mujer InfoHuella Provinciales El lunes El Ministerio Público Fiscal solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Frank Reyes Gisel Antonela, una mujer de 27 años, domiciliada en la ciudad de Santa Rosa, quien se ausentó de su domicilio el pasado 11 de diciembre, en horas de la noche.

Otro choque en el cruce de las rutas 35 y 18: murió una persona InfoHuella Provinciales El lunes Una persona murió en la mañana de este lunes en un siniestro en el cruce de las rutas 35 y 18, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Rosa, informaron fuentes vinculadas a la investigación a Diario Textual.