Alejandra Moyano juró como fiscal y se desempeñará en la Fiscalía de Género
Ante el Procurador General del Ministerio Público de La Pampa, Mario Bongianino, Alejandra Moyano juró este martes como fiscal en la Primera Circunscripción Judicial.
Tras el acto de jura, Moyano comenzó a desempeñarse en la Fiscalía Temática en la I Circunscripción del Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que la Fiscalía de Género cumple un rol clave en el abordaje de causas vinculadas a la violencia por razones de género, delitos contra la integridad sexual y otras situaciones que requieren un tratamiento especializado y con perspectiva de derechos.
La familia Mario César García, un hombre de 50 años oriundo de La Pampa y radicado desde hace años en Caleta Olivia, Santa Cruz denunció públicamente la presunta inacción y demoras de la policía y la Fiscalía local tras su desaparición el pasado 8 de diciembre de 2025.
El Ministerio Público Fiscal solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Frank Reyes Gisel Antonela, una mujer de 27 años, domiciliada en la ciudad de Santa Rosa, quien se ausentó de su domicilio el pasado 11 de diciembre, en horas de la noche.
El Poder Ejecutivo ofreció, en el marco de la paritaria con los gremios estatales, un aumento que garantiza un incremento real de los salarios en el año.
Una persona murió en la mañana de este lunes en un siniestro en el cruce de las rutas 35 y 18, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Rosa, informaron fuentes vinculadas a la investigación a Diario Textual.
El Ministerio Público solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Kimberley Brisa María Aguirre, una adolescente de 17 años, de la ciudad de Santa Rosa.
Este domingo el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público de La Pampa cumple diez años desde el inicio de sus actividades, el 14 de diciembre de 2015.
En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes. El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.
Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.
El Ministerio Público agradeció el aporte solidario de medios de comunicación y comunidad, destacando la importancia de la difusión responsable en este tipo de situaciones.
Un siniestro vial se registró en la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 125, en el tramo comprendido entre el Puesto Caminero de El Durazno y Chacharramendi, cuando una camioneta Ford Ranger que se dirigía desde Rosario hacia Rincón de los Sauces, Neuquén, protagonizó un vuelco.