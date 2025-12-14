Las fotos que dejó el incendio de la Ruta Provincial 10

Lo más visto

Cerró el Ciclo Lectivo 2025 del Instituto Superior Policial con entrega de distinciones y reconocimientos InfoHuella Zonales Ayer En la Plaza de Armas del Instituto Superior Policial (ISP) se realizó ayer por la tarde el acto de cierre del Ciclo Lectivo 2025, una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, personal policial, docentes, cursantes y familiares. Edgardo Díaz Correa - jefe de la Departamental Victorica-, recibió los atributos de Estado Mayor.

ANMAT pide a la población que se abstengan de consumir un queso de La Serenísima InfoHuella Nacionales Ayer Emitieron una advertencia sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda La Serenísima, producido en una planta de Trenque Lauquen, de la firma MASTELLONE HNOS S.A.

Profesionales del Hospital de Victorica concientizan sobre la disfagia y destacan la importancia de la detección temprana InfoHuella Zonales Ayer En el marco del Día de la Disfagia, profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini de Victorica brindaron información clave para visibilizar esta afección que impacta directamente en la alimentación y la calidad de vida de quienes la padecen.