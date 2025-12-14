Las fotos que dejó el incendio de la Ruta Provincial 10

En la Plaza de Armas del Instituto Superior Policial (ISP) se realizó ayer por la tarde el acto de cierre del Ciclo Lectivo 2025, una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, personal policial, docentes, cursantes y familiares. Edgardo Díaz Correa - jefe de la Departamental Victorica-, recibió los atributos de Estado Mayor.
Emitieron una advertencia sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda La Serenísima, producido en una planta de Trenque Lauquen, de la firma MASTELLONE HNOS S.A.
En el marco del Día de la Disfagia, profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini de Victorica brindaron información clave para visibilizar esta afección que impacta directamente en la alimentación y la calidad de vida de quienes la padecen.
Las bandas Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu informaron que no se presentaron el viernes 12 de diciembre en la localidad de Santa Isabel, en el marco de la 33ª Fiesta Provincial del Chivito porque desde la organización del evento no cumplieron con el contrato.
Este domingo el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público de La Pampa cumple diez años desde el inicio de sus actividades, el 14 de diciembre de 2015.