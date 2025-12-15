El Ministerio Público agradeció el aporte solidario de medios de comunicación y comunidad, destacando la importancia de la difusión responsable en este tipo de situaciones.
Apareció la mujer y la menor que eran intensamente buscadas en Santa Rosa
AyerInfoHuella
Asimismo, solicitaron a los medios de comunicación y a la comunidad que se retire la publicación del pedido de búsqueda, en particular aquellas que contienen la imagen de la mujer y de la menor, a fin de resguardar sus derechos y su intimidad.
Un detenido en Victorica: secuestran cocaína y realizan allanamientos
En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes. El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.
Hurto y rápido esclarecimiento en Victorica: recuperan un vehículo sustraído en la vía pública
Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.
Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social
En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.
Una persona murió en la mañana de este lunes en un siniestro en el cruce de las rutas 35 y 18, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Rosa, informaron fuentes vinculadas a la investigación a Diario Textual.
Paritaria estatal en La Pampa: El Gobierno ofrece cerrar el 2025 con aumento del 11% superior a la inflación
El Poder Ejecutivo ofreció, en el marco de la paritaria con los gremios estatales, un aumento que garantiza un incremento real de los salarios en el año.