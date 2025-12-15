Apareció la mujer y la menor que eran intensamente buscadas en Santa Rosa

El Ministerio Público agradeció el aporte solidario de medios de comunicación y comunidad, destacando la importancia de la difusión responsable en este tipo de situaciones.

AyerInfoHuellaInfoHuella
starosaaa

Asimismo, solicitaron a los medios de comunicación y a la comunidad que se retire la publicación del pedido de búsqueda, en particular aquellas que contienen la imagen de la mujer y de la menor, a fin de resguardar sus derechos y su intimidad.

Últimas noticias
Lo más visto
secuestranndedre

Un detenido en Victorica: secuestran cocaína y realizan allanamientos

InfoHuella
ZonalesEl domingo

En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes.  El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.

Galería APN - 2025-12-14T194131.496

Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social

InfoHuella
ZonalesEl domingo

En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día