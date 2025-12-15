Apareció la mujer y la menor que eran intensamente buscadas en Santa Rosa

Lo más visto

Un detenido en Victorica: secuestran cocaína y realizan allanamientos InfoHuella Zonales El domingo En el marco de una causa judicial en investigación, el día domingo 30 de noviembre se realizó un operativo coordinado por personal de la Comisaría Departamental Victorica UR-I, con el apoyo del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, con el objetivo de cumplir mandatos judiciales vigentes. El hecho fue informado en el día de ayer por la Agencias de Noticias del Gobierno de La Pampa.

Hurto y rápido esclarecimiento en Victorica: recuperan un vehículo sustraído en la vía pública InfoHuella Zonales El domingo Se trata de un hurto y está en plena etapa investigativa. Un hecho de sustracción vehicular ocurrido durante la mañana de este domingo en Victorica fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención policial.

Conhello, el municipio que en tiempo de crisis apuesta a créditos Rucalhué y de Economía Social InfoHuella Zonales El domingo En un contexto económico adverso, donde el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo, hay municipios que eligen fortalecer la economía social como herramienta de contención y desarrollo. Conhello es uno de ellos: a través de la entrega de créditos Rucalhué y de Economía Social, el Estado provincial y el municipio acompañan a emprendedoras, emprendedores y familias, apostando al trabajo, la producción local y el mejoramiento habitacional.