Una víctima fatal en un choque en la Ruta 10

Personal policial acudió de inmediato al lugar y constató que el choque involucró a ambos vehículos. Una persona fue trasladada al hospital local para recibir atención médica; sin embargo, se confirmó el fallecimiento del conductor del automóvil, confirmaron a InfoHuella fuentes oficiales de la Policía de La Pampa.

En el lugar trabajan efectivos de la Subcomisaría de Mauricio Mayer, de la Comisaría Departamental de Winifreda, bomberos voluntarios, el fiscal de turno y personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes llevan adelante las pericias para determinar las causas del accidente.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: