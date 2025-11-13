Una víctima fatal en un choque en la Ruta 10

InfoHuellaZonales11 de noviembre de 2025
Un voraz incendio se desató en la tarde del lunes sobre la Ruta Nacional 35, en cercanías a Winifreda, y dejó pérdidas materiales millonarias.
InfoHuellaZonales12 de noviembre de 2025
Las casas fueron adjudicadas en 2023, pero nunca fueron entregadas. Seis familias esperan desde entonces poder habitarlas, mientras las construcciones se deterioran con el paso del tiempo.
InfoHuellaPublicidad12 de noviembre de 2025
En Victorica, el autoservicio Don Oscar, mayorista y minorista, presentó un nuevo combo que incluye una amplia variedad de productos de primera necesidad por un precio único de $25.000.
InfoHuellaZonales12 de noviembre de 2025
Este sábado 15 de noviembre a las 21 horas, el Teatro TKQ —ubicado en Sarmiento y Cervantes— será escenario de una nueva propuesta escénica a pura creatividad y humor: la muestra teatral “Match de Improvisación”, organizada por Grupo Random.
InfoHuellaEscribiendo13 de noviembre de 2025
Una historia bien contada no tendría que empezar mintiendo, y menos con el nombre. Se supone que el primer paso de cualquier empresa debe ser el más seguro, el más confiable, el más claramente conocido, y por ende, si ya el título de esta historia tiene dejos de irreal, vicios de mentira, o falta a la verdad, los augurios no serían los más prometedores.