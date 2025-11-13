Una víctima fatal en un choque en la Ruta 10

Alrededor de las 14:30 horas de este jueves un siniestro vial en La Pampa dejó como saldo la muerte del conductor de un automóvil Toyota Corolla, tras colisionar con un camión Volkswagen en la intersección de las Rutas Provinciales 10 y 7.

Provinciales13 de noviembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-11-13 at 5.33.28 PM

Personal policial acudió de inmediato al lugar y constató que el choque involucró a ambos vehículos. Una persona fue trasladada al hospital local para recibir atención médica; sin embargo, se confirmó el fallecimiento del conductor del automóvil, confirmaron a InfoHuella fuentes oficiales de la Policía de La Pampa.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 5.33.27 PM (1)

En el lugar trabajan efectivos de la Subcomisaría de Mauricio Mayer, de la Comisaría Departamental de Winifreda, bomberos voluntarios, el fiscal de turno y personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes llevan adelante las pericias para determinar las causas del accidente.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA:

cazztomasEscribe Juan Cruz Cazanave: Cupressus macrocarpa
WhatsApp Image 2025-11-13 at 7.58.10 AM (1)La verdad de la milanesa: en el Parque Luro continúa el destrato a trabajadores
Copia de Corporate GovernanceMirá Santa Isabel: una capacitación para Mozos y Camareras
combooodfrd🛒 Don Oscar lanzó un terrible combo con súper precios: todo por ¡$25 mil pesos!
WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.04.13 AM - copiaUn Relincho de tradición desde el oeste: una yerra en familia, trabajo y un disfrute genuino
leuvucoodTurismo en estado de abandono en el oeste:  Leuvucó, un mojón de cultura ranquel sin señalizar
Te puede interesar
dafasslebrood

DAFAS presentó los relatos premiados del concurso “En los últimos 40 años”

InfoHuella
Provinciales10 de noviembre de 2025

En coincidencia con “Octubre, Mes de las Personas de Edad” y del 40° aniversario institucional, se concretó la cuarta edición del Concurso de Relatos “En los últimos 40 años” organizado por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS). Entre las producciones seleccionadas del concurso, sobresalieron la creatividad y la emotividad de las personas participantes que representaron a 19 localidades pampeanas.

Galería APN - 2025-11-08T091611.946

Ivana, la mujer pampeana que se capacita en manejo de maquinarias viales

InfoHuella
Provinciales08 de noviembre de 2025

Mauricio Mayer, Eduardo Castex y Miguel Cané se unieron para organizar una capacitación para la operación de máquinas viales. "Antes lo hacía Nación, pero cuando asumió Milei se cortó todo", señaló el intendente Juan Krank. Entre los 20 que asisten al curso hay una mujer, Ivana Zigler, que obtendrá el certificado el 28 de noviembre próximo.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 10.30.15 AM

“Morpho Azul”: un corto pampeano de Belkis Martín a propósito de la persistencia del mirar

InfoHuella
Provinciales04 de noviembre de 2025

El cortometraje “Morpho Azul”, dirigido por Belkis Martín, fue uno de los ganadores del Premio Historias Breves 2022, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa. Con una duración de 14 minutos y filmado íntegramente en Santa Rosa, esta producción pampeana propone una experiencia visual y sensorial que invita a contemplar la belleza de lo pequeño.

zzzzeleotto

Ziliotto valora el diálogo con Nación, pero reafirma reclamos de La Pampa

InfoHuella
Provinciales30 de octubre de 2025

Antes de la reunión convocada por el presidente Javier Milei, el gobernador Sergio Ziliotto remarcó la necesidad de que “esta convocatoria sea a todos los gobernadores”. Sostuvo que el Gobierno nacional “debe dejar de menospreciar la importancia que tienen las provincias en el contexto político, institucional y económico”, y anticipó que reclamará “lo que a La Pampa le corresponde por ley”.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 11.10.18 AM

¿El escrutinio definitivo puede cambiar el resultado tan ajustado en La Pampa?

InfoHuella
Provinciales28 de octubre de 2025

El frente del Partido Justicialista se impuso por una diferencia de 2.093 votos ante la Alianza de La Libertad Avanza, en una elección polarizada que está a la espera del escrutinio definitivo, que aún debe sumar los votos de los residentes extranjeros y de las personas privadas de su libertad. ¿Hay chances de que cambie el resultado?

Lo más visto
cazztomas

Escribe Juan Cruz Cazanave: Cupressus macrocarpa

InfoHuella
Escribiendo13 de noviembre de 2025

Una historia bien contada no tendría que empezar mintiendo, y menos con el nombre. Se supone que el primer paso de cualquier empresa debe ser el más seguro, el más confiable, el más claramente conocido, y por ende, si ya el título de esta historia tiene dejos de irreal, vicios de mentira, o falta a la verdad, los augurios no serían los más prometedores.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día