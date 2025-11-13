La verdad de la milanesa: en el Parque Luro continúa el destrato a trabajadores

Cabe recordar que meses atrás – luego de una denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado, a Saúl Echeveste no le quedó otra que dar de baja al director del Parque Luro. Pese a que encontró reemplazante, el respeto laboral sigue siendo una gotera. Ahora, porque todo indica que se acabó la plata para pagar las viandas.

“Desde ATE La Pampa expresamos nuestra profunda preocupación y malestar ante el incumplimiento del acuerdo paritario celebrado el pasado 27 de agosto, con la participación del secretario de Trabajo, Marcelo Pedehonta; la subsecretaria de Turismo, Vanina Martínez; y el director de la Reserva Parque Luro, Arnaldo Orozco”, señalaron desde el gremio.

¿Qué decía el acuerdo?

En dicho acuerdo se establecía la entrega de viandas para el turno tarde y los fines de semana, a partir del 1° de septiembre de este año, en reconocimiento a las condiciones de trabajo y los horarios extendidos del personal.

¿Por qué se dejó de cumplir? ¿Se terminó la plata?

Este compromiso —señala ATE en un comunicado enviado a InfoHuella— se cumplió hasta el 19 de octubre, fecha en la que las viandas dejaron de entregarse, aparentemente por falta de pago de la Secretaría de Turismo a la empresa proveedora.

Esta situación afecta directamente a las y los trabajadores y representa un incumplimiento paritario que se sostiene hasta el día de hoy.

ATE también recordó que desde la Secretaría de Trabajo se habían comprometido a resolver el descuento de horas extras aplicado a los compañeros cuando actuaron bajo el Convenio 155 de la OIT, que les otorga el derecho a suspender tareas frente a un riesgo inminente para su salud y seguridad.

Hasta la fecha, ese descuento no fue reintegrado, a pesar del compromiso asumido por las autoridades.

Asimismo, desde ATE expresaron que “las y los trabajadores de la Reserva Parque Luro cumplen tareas esenciales en un ámbito que representa un patrimonio natural, histórico y turístico de toda la provincia. Por eso, resulta inadmisible que el Estado pampeano incumpla acuerdos y compromisos básicos con quienes sostienen el funcionamiento diario de nuestra reserva”.

“Desde ATE La Pampa exigimos el inmediato cumplimiento del acuerdo paritario, la restitución de las viandas y la devolución de las horas descontadas injustamente”, expresaron.

Por último —por si hacía falta—, ATE dejó en claro que el Parque Luro es patrimonio de La Pampa:

“Defender los derechos de los trabajadores de la Reserva es también defender el valor y el cuidado de un espacio que pertenece a todos los pampeanos y pampeanas”.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: