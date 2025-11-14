Desensillar hasta que aclare: Ziliotto afina los números y pisa la pelota política

Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella

Por un lado, tras la ola violeta y la contundente victoria del gobierno nacional en las urnas, el escenario cambió. Ziliotto salió victorioso en La Pampa, pero el contexto lo obliga a moverse con prudencia. Mientras el gobierno central revalida su plan económico de ajuste, el mandatario pampeano busca mantener el equilibrio: tender puentes con Nación, pero sin dejar de reclamar lo que a la provincia le corresponde. En esa línea, volvió a sentarse en la mesa nacional para insistir con los fondos retenidos, y seguir adelante con los reclamos judiciales ante la Corte Suprema por los de las cajas previsionales de la provincia.

En lo económico, el freno tiene otro motivo clave: la elaboración del presupuesto 2026. Un presupuesto que deberá adaptarse a los tiempos de la motosierra, con Nación quedándose con recursos propios que han asfixiado a las provincias y la necesidad de sostener el orden fiscal. Se apunta nuevamente a déficit cero, pero a costa de recortes. Ya se anunciaron ajustes en los aranceles hospitalarios, habrá menos obra pública y una retracción del apoyo a la producción y el comercio. La prioridad es mantener una administración ordenada, incluso si eso significa administrar la pobreza que deja el gobierno nacional, para poder atender a los sectores más golpeados por la pérdida del poder adquisitivo.

La turbulencia económica se mezcla, inevitablemente, con la política. A nivel nacional, el oficialismo libertario se envalentona tras su victoria, mientras el peronismo sigue inmerso en la confusión e interna permanente. En La Pampa, la victoria electoral le dio a Ziliotto aire y respaldo, pero también abrió el juego sucesorio hacia 2027.

El fuego amigo ya asoma: el vernismo no pierde presencia legislativa y mantiene su propio pulso político presionando desde la Cámara de Diputados; el intendente Luciano di Nápoli desde Santa Rosa ensaya movimientos que lo perfilan para la próxima disputa, y se arma para disputar una interna en 2027; y Fernanda Alonso, desde General Pico, aunque más reservada, también marca posición. Todos, en mayor o menor medida, se preparan para lo que viene.

En paralelo, dentro del propio gobierno, suena una discusión cada vez más fuerte: la necesidad de oxigenar la gestión. Hay quienes piden cambios en el gabinete, una renovación que aporte aire político y marque el comienzo de una nueva etapa. Pero Ziliotto no es un gobernador afecto a las movidas intempestivas. Prefiere la estabilidad, incluso cuando eso implique cierto desgaste. Además, un cambio podría interpretarse como una muestra de que se deja torcer el brazo por parte de la oposición interna. Los únicos movimientos en su entorno fueron, hasta ahora, por necesidad y no por cálculo político como el ingreso de tres intendentes en 2023.

El dilema es claro: equipo que gana, no se toca. Pero los tiempos cambian, y la demanda de un nuevo impulso podría convertirse en un desafío inevitable para el gobernador. Ziliotto ganó tiempo y músculo con las urnas. Ahora, deberá decidir si lo usa para consolidar su poder interno o para preparar el terreno hacia una transición ordenada.

Por ahora, la consigna sigue siendo la misma: desensillar hasta que aclare. El problema es que el horizonte político y económico de la Argentina no promete aclarar tan pronto.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: