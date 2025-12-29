Ola de estafas telefónicas y virtuales en el oeste pampeano: más de 6 millones de pesos robados en siete casos durante diciembre

Según las denuncias radicadas en distintas comisarías y las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, los estafadores se hicieron pasar por familiares, personal policial, empresas reconocidas, billeteras virtuales y comercios, utilizando llamados telefónicos, mensajería de WhatsApp, redes sociales y enlaces falsos. En total, los hechos denunciados —todos ocurridos en diciembre— superan los 6 millones de pesos en perjuicio económico.

Caso por caso

El 21 de diciembre, una vecina de Telén, mayor de 80 años, recibió un llamado en su teléfono fijo. Un hombre se hizo pasar por su hijo, afirmando haber sufrido un accidente, y luego otro sujeto que dijo ser policía le exigió dinero para evitar que quedara detenido. Tras varias comunicaciones, la mujer terminó realizando una transferencia de $230.000.

El 17 de diciembre, otra vecina de Telén, de 61 años, fue engañada luego de ver una supuesta publicidad de Naranja X en Facebook. Tras ser derivada a WhatsApp y guiada para solicitar un crédito personal, realizó seis transferencias de $99.000, totalizando $594.000.

Ese mismo día, una vecina de 30 años denunció haber recibido un llamado de una mujer que dijo pertenecer a Tuenti, alertándola sobre una supuesta clonación de su cuenta. Luego fue derivada a un falso agente de la Policía Federal, quien la convenció de transferir $99.199,48 para “resguardar” su dinero.

El 15 de diciembre, un vecino de Victorica, de aproximadamente 50 años, cayó en una estafa tras una falsa publicación de YPF en Facebook sobre descuentos para jubilados. Mediante una videollamada por WhatsApp y el uso de reconocimiento facial, los estafadores lograron realizar una transferencia no autorizada de $874.000 y gestionar un crédito por $1.900.000, del cual le sustrajeron $990.000, generando un perjuicio total de $1.864.000.

En otro caso, una vecina de Victorica, de 45 años, denunció un intento de estafa luego de publicar la venta de una camioneta en un grupo de compra y venta. Tras dictar un código enviado por WhatsApp, perdió por completo la señal del teléfono y luego sus familiares comenzaron a recibir llamados solicitando dinero en su nombre. En este hecho no se constató una sustracción directa de dinero, aunque sí un grave intento de suplantación de identidad.

En otro hecho denunciado, una vecina de Victorica, de 35 años, realizó una búsqueda en Google de un supuesto número de atención al cliente de una billetera virtual. Tras comunicarse con estafadores, fue guiada para solicitar préstamos y terminó transfiriendo distintas sumas de dinero por $1.000.000, $250.000, $500.000, $60.000, $500.000, $384.000 y $48.884, lo que arrojó un perjuicio total de $2.742.884.

Finalmente, un vecino de Victorica, de 65 años, denunció haber realizado la compra de neumáticos a través de un enlace publicado en redes sociales. Tras el pago de $540.000, el supuesto vendedor eliminó el contacto y cambió reiteradamente el número para continuar con la maniobra fraudulenta.

Un total alarmante

Sumando los montos confirmados, las estafas denunciadas en estos siete casos alcanzan los $6.070.083,48, una cifra que refleja el fuerte impacto económico y emocional de este tipo de delitos, especialmente en adultos mayores.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial reiteraron la importancia de no brindar datos personales, códigos ni claves, ni realizar transferencias ante llamados o mensajes sospechosos, aun cuando aparenten provenir de empresas, bancos o familiares, y recordaron que ninguna entidad solicita este tipo de operaciones por teléfono o redes sociales.

