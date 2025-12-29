🍻 Don Oscar suma cerveza sin alcohol: especial para cuidarte en estas Fiestas de Fin de Año

En Mayorista y Minorista Don Oscar seguimos incorporando productos pensando en las necesidades y pedidos de nuestros clientes. Por eso, ya está disponible una de las novedades más esperadas: cerveza SIN alcohol 🍺🍻.
Publicidad29 de diciembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
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ESPACIO PATROCINADO

Desde Victorica y para toda la zona, quienes eligen disfrutar del sabor cervecero sin graduación alcohólica pueden encontrar en nuestras góndolas las marcas más reconocidas del mercado: Quilmes, Corona y Stella Artois sin alcohol.

Esta nueva propuesta busca acompañar distintos estilos de vida, momentos de consumo y preferencias, ofreciendo una alternativa ideal para quienes tienen la responsabilidad de conducir, realizan actividad física o simplemente eligen cuidarse sin resignar el sabor de una cerveza bien fresca.

Como siempre, en Don Oscar trabajamos para brindar variedad, calidad y buenos precios, tanto en venta mayorista como minorista.

📍 Te esperamos para que conozcas esta novedad y mucho más, en Mayorista y Minorista Don Oscar.

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